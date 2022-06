Experta analiza la escritura de Gerard Piqué: ¿Revela infidelidad a Shakira?

Maryfer Centeno, grafologa y especialista en personalidad analizó las firmas de Piqué y Shakira, que dicen mucho sobre su relación.

Shakira y Gerard Piqué han ocupado todos los titulares de los últimos días, luego de que una supuesta infidelidad de parte de futbolista terminara con la relación de más de 10 años entre ellos, de acuerdo a medio españoles.

Aunque la pareja no ha hablado nada al respecto, desde que comenzó el primer rumor, han surgido miles de incógnitas sobre la relación que había sido considerada como una de las más inspiradoras entre el mundo de la música y el futbol.

Entre los diversos comentarios y variables que han surgido en torno al tema, Maryfer Centeno, grafologa y especialista en personalidad, quien se ha distinguido por analizar a las personalidades del momento, analizó los autógrafos tanto de Shakira como de Piqué para demostrar la infidelidad del deportista. “¿Es infiel Piqué? Vamos a ver su escritura, sí, sí lo es”, es como comienza el video en TikTok.

¿Piqué le fue infiel a Shakira?

En el video de análisis, Maryfer Centeno mostró los autógrafos de cada uno, y los analizó por su forma. “Aquí tenemos una tarjeta firmada por Piqué”, para entonces explicar esta: “Zona media muy pequeña, inclinación a la derecha muy rápida, las partes bajas son grandes, hay una línea generalmente porque el infiel se tiene que reafirmar constantemente”.

Agregó: “La zona media es pequeña porque el ego es más grande que la autoestima y por otro lado, la velocidad es rápida porque el infiel generalmente aprovecha la oportunidad, si tiene usted estos cinco rasgos es muy probable que tenga tendencia a ser infiel, si tiene uno o dos, pues tantito”.

Además, explicó que de acuerdo a su autógrafo: “Tiene ligeramente un tanto de cerebro femenino, es un hombre extremadamente sensible, incluso hasta dulce, que Dios nos libre cuando se enoje porque también es muy desconfiado”.

Maryfer Centeno, también comparó algunas fotografías de la pareja, cuando comenzaron su relación y las más recientes, ante lo que señaló: “Él luce mucho más cómodo y ella se muestra con una sonrisa más tensa”, en las fotografías recientes. “En cambio en las imágenes de cuando empezaban a ser novios: La sonrisa de Shakira parece otra, la pasión”, mencionó.

También hizo énfasis en la firma de Shakira: “Es una mujer honesta pero no es una mujer que perdone o que aguante, cuando vemos estos inicios que son tan largos y en forma de triángulo, tenemos una persona que no va a perdonar y que no va a aguantar, a pesar de que perdonar significa seguir, ella prefiere ser tajante y no va a ser la persona que quiera ser la víctima eterna ni la muy buena”, explicó.

Y concluyó: “Shakira es valiente y auténtica pero es segura de sí misma y no fácilmente perdonaría una infidelidad”. El análisis de Maryfer Centeno, dejó pensando a sus seguidores y principalmente a los fans de Shakira y Piqué, hasta el momento la pareja no ha negado los rumores que no dejan de ser tendencia.

