Felices, exitosas y sin hijos: Famosas que tomaron la decisión de no ser madres

Famosas o no, todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y tomar la decisión de ser o no madres.

Cada mujer es libre de decidir sobre su cuerpo y todo lo que ello implica como el hecho de casarse y/o tener hijos, lamentablemente en pleno 2022, esos temas siguen siendo puestos sobre la mesa como si tuviéramos que dar una explicación al respecto.

Si el cuestionamiento es difícil para una mujer que vive lejos de las cámaras, es aún peor para aquellas cuya carrera y vida privada es acechada por los reflectores, tal es el caso de las famosas de Hollywood que a pesar del acoso que pueden sufrir por los medios, han hablado abiertamente sobre su decisión de no ser madres.

Famosas que no quieren tener hijos

Porque ser madre no es requerimiento para ser una mujer poderosa y exitosa, aunque estas famosas no tienen ninguna obligación de explicar la razón por la que no quieren tener hijos, lo han planteado de la mejor manera.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston siempre tuvo claro que no quería ser mamá, así lo ha confesado en diferentes entrevistas, entre ellas, una que dio a ala revista InStyle en la que señaló: “Existe una presión sobre las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”.

Fue puntual en una carta que escribió: “No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Sí, puede que algún día me convierta en madre pero no buscaré la maternidad porque me sienta incompleta de alguna manera”.

Kim Catrall

En la ficción con su personaje como Samantha Jones o en la vida real, Kim Catrall nunca tuvo planes de tener hijos, así lo relató en una entrevista con Piers Morgan: “La serie me exigía mucho tiempo y una vida agitada. Por lo tanto, sería muy difícil tener un bebé y al mismo tiempo cumplir con los compromisos profesionales con un ritmo de aproximadamente 19 horas al día”.

Sarah Paulson

Sarah Paulson nunca quiso combinar la maternidad con su vida profesional, en una entrevista señaló: “No quiero estar desgarrada. No quiero mirar a mi hijo y decirle: ‘Eres lo más extraordinario que me ha pasado, pero también una sentencia de muerte’. Para mi madre era difícil estar en todas partes, ir a la obra de la escuela y ganarse la vida”.

Helen Mirren

La exitosa actriz de 77 años, ganadora de diversos galardones entre ellos, un Oscar, reveló que nunca quiso ser madre por una cuestión de instinto: “Nunca sentí la necesidad de tener un hijo y nunca consideré una pérdida ni hacerlo. Siempre antepuse mi trabajo a cualquier cosa”.

Winona Ryder

Winona Ryder es otra de las famosas que tomó la decisión de no ser madres, sin embargo, siempre se ha mostrado gustosa de ser una tía cariñosa, en una entrevista que mantuvo en 2011 con ‘Contactmusic’, reveló: “Si puedo tener niños los tendré. Creo que me gustaría ser madre pero he visto a través de mi hermano y mi cuñada cuanto trabajo dan los hijos y, por eso, si me convierto en mamá, quiero que ellos sean mi prioridad”.

Renee Zellweger

La exitosa actriz conocida por su icónico papel de Bridget Jones, nunca pensó en tener hijos, en cambio, adora su labor como tía: “La maternidad nunca ha sido una ambición para mí. Yo no pienso así. Nunca he tenido expectativas del tipo ‘cuando tenga 19 haré esto, cuando llegue a los 25 haré esto esto’. Simplemente tomo las cosas como llegan, cada una en su momento”.

Dolly Parton

La cantante de country nunca tuvo como plan tener hijos, así lo confesó a People Country: “A menudo he pensado que no estaba en mi camino tener hijos para que los hijos de todo el mundo pudieran ser míos”, refiriéndose a sus sobrinos, hijos de sus hermanos.

Ashley Judd

En sus memorias ‘All that is bitter and sweet’ de 2011, Ashley Judd estipuló: “No siento la necesidad de tener mis propios bebés cuando hay tantos niños abandonados o huérfanos alrededor del mundo que necesitan amor, atención, tiempo y cuidado”.

Kylie Minogue

Aunque por un momento quizá lo consideró, en una entrevista que Kylie Minogue tuvo con ‘The Sunday Times’ habló sobre la posibilidad de tener hijos: “Me pregunto cómo sería, pero el destino es el destino. En este momento de mi vida me pregunto sin tan siquiera podría lograr quedarme embarazada. Sería mentira decir que no siento cierta tristeza, pero ¿qué puedo hacer? Existe la posibilidad de conocer a alguien que tenga hijos, así que me puedo imaginar como madrastra”.

Alison Brie

Alison Brie y su esposo Dave Franco supieron desde que se casaron que no querían tener hijos, y en su lugar, formar un hogar con sus gatos: “Los gatos son como nuestros hijos, así que no necesitamos ampliar la familia. Y es genial, de verdad, porque no tengo que preocuparme de que me voy a quedar embarazada”.

Es así como las famosas han tomado la decisión de no ser madres y lo han enfrentado porque no necesitan tener hijos para ser felices y exitosas.

