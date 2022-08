Famosas que volvieron a nacer después del divorcio

Estas famosas demostraron que un divorcio a veces es la mejor decisión que se puede tomar en la vida.

Aunque el divorcio había sido estigmatizado por mucho tiempo, en los últimos años, se ha concebido como una de las decisiones más importantes y necesarias para el bienestar de alguna de las dos partes o de los involucrados en el matrimonio.

Es por eso que ya no es raro escuchar que “después del divorcio llega la verdadera felicidad” y frases a fines, e incluso ya hasta se realizan las famosas fiestas del divorcio.

¿El divorcio es la mejor solución cuando un matrimonio ya no está bien? Efectivamente, o al menos eso han demostrado diversas famosas que se han liberado e incluso han rejuvenecido (y vuelto a nacer) después de divorciarse de sus respectivas parejas. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

Lady Di

Después de vivir un infierno durante todo su matrimonio con el Príncipe Carlos, la eterna princesa Diana tomó la decisión de separarse en 1992 para posteriormente divorciarse oficialmente en 1996.

Uno de los gestos más importantes de Lady Di fue cuando el 29 de junio de 1994, asistió a la gala benéfica organizada por la revista Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres con el llamado “vestido de la venganza”, coincidiendo con el día que el Príncipe Carlos confesó públicamente su infidelidad con Camilla Parker.

Un día como hoy 29 de Junio pero del año 1994, ocurrió un hecho histórico pero muy poco conocido que marcó a la humanidad, una pieza de vestir icónica usado por una persona icónica mejor conocido como



El vestido de la Venganza.



-Abro Hilo pic.twitter.com/B4UttIHeMm — Felipe VI ⚡️ (@Jeflan) June 29, 2022

Kim Kardashian

Kim Kadashian se casó con Kanye West en 2014, sin embargo, en noviembre de 2021 decidieron divorciarse oficialmente. Aunque eran considerados una de las parejas más importantes y famosas del medio, la decisión llevó a la empresaria a liberarse e incluso remodelar su casa a su estilo (pues antes había sido al gusto del rapero).

Nicole Kidman

Aunque a principios del siglo XX, Nicole Kidman y Tom Cruise fueron formaron una de las parejas más queridas y consolidadas del medio, después de casi 11 años de matrimonio, tomaron la decisión de divorciarse en 2001.

En redes sociales, se han hecho virales as fotografías de Nicole Kidman saliendo de firmar del divorcio con emoción como si estuviera siendo liberada.

Nicole Kidman dejando la oficina donde firmó su divorcio con Tom Cruise, 2001. pic.twitter.com/9ARdK7aykX — RETRO. (@ImagenRetro) April 30, 2020

Britney Spears

Britney Spears se casó con Kevin Federline en 2004, sin embargo, el matrimonio del que nacieron sus dos únicos hijos fracasó y terminó en 2007.

El mismo día de su divorcio, Britney Spears salió de compras usando el mismo vestido de novia que usó en su boda, un gesto que se hizo icónico.

mood: Britney Spears yendo de shopping, llevando su vestido de boda, el día de su divorcio. pic.twitter.com/7xB0I0kXeZ — Máx. Repel. (@SuperManuMolina) March 17, 2022

Angelina Jolie

Angelina Jolie y Brad Pitt formaron una de las parejas (y a la vez, familias) más importantes de Hollywood, después de varios años juntos decidieron casarse oficialmente en 2014 pero las cosas no funcionaron como esperaban, pues se divorciaron oficialmente en 2019.

Después del divorcio de Brad Pitt, Angelina Jolie ha brillado con luz propia tanto en el cine como en su labor altruista, así como ha criado a sus hijos biológicos y adoptivos de la mejor manera.

Jennifer Garner

Jennifer Garner estuvo casada con Ben Affleck de 2005 al 2018, tiempo en el que nacieron sus tres hijos; sin embargo, a pesar de encantar en cada alfombra roja en la que se paraban, decidieron divorciarse por diversos motivos, entre ellos, el alcoholismo del actor.

Desde el divorcio hasta la actualidad, Jennifer Garner se ha visto feliz en compañía de sus hijos, demostrando que después del divorcio llega la felicidad.

Estas famosas son el ejemplo perfecto que un divorcio no es el fin del mundo sino todo lo contrario, y también de que no te puedes quedar donde no eres feliz.





