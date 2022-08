Famosos a los que se les murió su “gran amor” y tardaron años en recuperarse

Estas celebridades perdieron de manera trágica a sus parejas, por lo que demoraron mucho tiempo en reponerse.

Aunque parece que en esta época del amor líquido la mayoría de las personas ya no están buscando encontrar una pareja estable que dure para toda la vida, lo cierto es que aún existen muchas otras, que si están esperando coincidir con ese “gran romance” para que los acompañe lo que les queda de tiempo en este planeta.

Encontrar a esa persona especial con quien seas compatible, y además puedas construir una relación sana basada en el respeto, la comunicación y el amor es muy complicado, por eso cuando se tiene la suerte de coincidir con ella, esperas que todo sea de maravilla.

Las estrellas de Hollywood no están exentas, y muchos han demostrado que también se puede encontrar el amor en el caótico mundo de la fama, pero lamentablemente existen algunos que hallaron a su persona especial, pero que por causas catastróficas, la perdieron.

Keanu Reeves

A principios de los años 2000, Keanu conoció a quien sería su “gran amor”, la actriz Jennifer Syme, con quien comenzó una relación que avanzó cuando ella quedó embarazada.

A propósito del 'Buzz' que generó Keanu Reeves con su nueva novia, aquí hay un dato que quizás no sabían. La trágica historia de Reeves con su anterior amor , Jennifer Syme, y como inspiro una de las películas más exitosas de los 2000's. --- ABRO HILO --- pic.twitter.com/HhEen3dxR2 — 📽 (@MOVIETRIVIIA) November 7, 2019

La pareja lucía feliz y muy enamorada, pero la primera tragedia llegó cuando a los ocho meses de gestación, ella perdió al bebé. Este hecho generó problemas en la pareja que se distanció por un tiempo, pero a las tres meses de la separación Syme murió en un accidente automovilístico.

Desde ese entonces Keanu no tuvo parejas oficiales y fue hasta 2018, es decir dos décadas después, que se dejó ver con una nueva novia, la artista visual Alexandra Grant con quien ya lleva más de cuatro años.

Liam Neeson

El aclamado actor de películas como Búsqueda Implacable conoció en 1993 a la actriz Natasha Richardson, la cual es conocida por su papel en Juego de Gemelas. Ambos se enamoraron y en 1994 se casaron.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos y parecían una familia feliz, pero lamentablemente la muerte los alcanzó en 2009, cuando Natasha fue a esquiar con sus hijos a Canadá y sufrió una caída a la que no le tomó importancia, pero que horas más tarde la dejó en coma.

La actriz no logró sobreponerse al golpe y falleció al otro día del incidente, dejando desconsolado a Neeson quien le hace un homenaje en cada una de sus películas.

“Fui a su lado y le dije que la amaba”, recordó durante una entrevista en 2014 con Anderson Cooper. “Le dije: ‘Cariño, no vas a salir de esta. Te has golpeado la cabeza. No sé si puedes oírme. Te llevaremos de regreso a Nueva York y todos tus familiares y amigos irán a despedirte”, confesó el actor.

John Travolta

El icónico protagonista de Grease y Pulp Fiction perdió a su esposa Kelly Preston, en 2020, esto a causa del cáncer de mama que ella padecía desde dos años antes.

Se conocieron en 1989 durante la filmación de una película, pero fue hasta tres años después que Travolta le pidió matrimonio, esto a pesar de que no tenían una relación. La pareja siempre aseguró que sintieron amor a primera vista y se casaron en 1996.

Tuvieron tres hijos, pero lamentablemente su primogénito Jett murió a los 16 años; esa fue la primera tragedia que envolvió a los Travolta.

Hasta la fecha, John sigue recordando a sus seres amados fallecidos, y no se le conoce ninguna pareja nueva.

Lea Michele

La protagonista de Glee mantenía una sólida relación con su compañero de cast, Cory Monteith. Comenzaron a salir a finales de 2011 y los rumores de boda les perseguían constantemente. Sin embargo, el actor murió el 13 de julio de 2013 en un hotel de Vancouver por una sobredosis de heroína y alcohol, que fue investigada como suicidio.

Fue hasta 2017 cuando la actriz volvió a enamorarse y se casó con Zandy Reich, esto tras pasar una larga depresión.

