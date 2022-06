Fan de Nodal expone que la invitó a salir en Instagram antes que Belinda

Bibi Reyes contó en un ‘story time’ en TikTok cómo fue que conoció al cantante hace varios años y reveló que hasta se mensajeaban.

Christian Nodal volvió a causar polémica. Luego de que el cantante filtrara una conversación con Belinda, lo señalaran en redes para que se le aplicara la Ley Olimpia e incluso discutiera públicamente con J Balvin y luego le hiciera una canción que después se arrepintió de lanzar, una fan de Monterrey dio a conocer en TikTok que hace varios años Nodal le escribía en Instagram y le coqueteaba.

Bibi Reyes, conocida en redes como @bibireeyess, subió a la plataforma un video en el que a través de una canción lanza la indirecta de que no puede olvidar al cantante, quien la invitó a salir en una ocasión. La fan de Nodal filtró una conversación donde él le dice que la quiere ver y hasta le propone ir a comer o cenar cuando visite su ciudad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tras publicar el video, la intriga de los internautas no se hizo esperar y le pidieron un ‘Story Time’ sobre qué fue lo que pasó. Sin pensarlo dos veces, Bibi subió una serie de videos usando el famoso filtro con los tatuajes de Christian Nodal y aclaró que nunca tuvo nada que ver con él, no salió con él, que no es ‘la ex’ y que solo publica los videos porque lo ama y es muy fan.

La joven contó que a finales de 2015 o principios de 2016 empezó a seguir a Nodal en todas sus redes sociales y un día hizo un divertido foto montaje en donde puso su cara junto a la del artista, la cual llegó a ojos de la mamá de Nodal y hasta su abuelita. Después, en octubre de 2016 el papá de su ex novio invitó al cantante a Monterrey y fue así como por primera vez lo conoció y pudo tomarse una foto con él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después de eso, Nodal mensajeó a Bibi Reyes por Instagram. De acuerdo con la fan, siguieron mensajeando algunas veces y un año después, es decir en 2017, el cantante se volvió a presentar en Monterrey y fue cuando la invitó a salir. Eso sí, la joven aclaró que eso nunca pasó porque él estaba muy ocupado.

“La última vez que yo hablé con él fue cuando anduvo con ya saben quién y ya de ahí en adelante ya no hemos vuelto a hablar, pero yo sigo yendo a todos sus conciertos”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Finalmente Bibi envió un mensaje para Nodal en el que le dijo que lo amaba y que no la odie por hablar de eso.

Podría interesarte