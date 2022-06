Fans de Shakira muestran su apoyo tras separación de Piqué: “Ninguna mujer merece eso”

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. La pareja anunció que terminaba su relación de 12 años, y que pedían respeto en este proceso que están enfrentando, especialmente por sus dos hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, publicó la pareja.

Shakira descubre a Piqué siéndole infiel, luego ella asiste a un evento y Henry Cavill queda deslumbrado por ella. Así que ella decide seguirlo en Instagram y de una vez sigue a Chris Evans, y hoy Chris Evans empieza a seguirla también. Shaki, te observo, te analizo y te respeto. — Traidora Maldita (@TraidoraMaldit) June 2, 2022

Despues de este anuncio los rumores acerca de las posibles razones por las que decidieron ponerle final a su noviazgo empezaron a circular, pero la más fuerte sin duda fue la de la supuesta infidelidad del futbolista con una joven de 22 años.

Las especulaciones no se han confirmado, y los involucrados no han declarado nada al respecto, pero sin duda la cuestión de la traición hacia la cantante, no pasó desapercibida por las fans de la colombiana y han expresado en twitter su apoyo a la intérprete.

“Te quiero mucho chiquita a enfocarse en lo que importa verdaderamente, la familia”, “Eres un ser de Luz mi @shakira que hermosa eres en todo sentido, por eso Dios la vida te tienen preparadas muchas bendiciones a tu vida, así que extiende tus hermosas manos y recibelas”, escribió una usuaria.

“Quizás todos mientan pero tus caderas y tu música no. Te queremos siempre…”, publicó otro usuario.

Los seguidores también han expresado que la intérprete “no merecía eso” y han publicado comentarios en contra de Piqué a quien acusan de infiel.

Cabe destacar que la canción “Te Felicito” que asegura, la cantante le dedica a su exnovio, alcanzó las 100 millones de reproducciones.

