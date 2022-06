Fernando del Solar e Ingrid Coronado: Así fue su historia de amor y el final de su relación

Ingrid Coronado y Fernando del Solar fueron una de las parejas más famosas de la televisión mexicana.

El 30 de junio de 2022 falleció a los 49 años Fernando del Solar: el famoso exconductor de programas televisivos de la televisión mexicana como ‘Venga la Alegría’, ‘La Academia’ y ‘Hoy’. Aunque aún no se conocen las causas de su deceso, él había hecho público el cáncer que padecía. Durante los últimos años de su vida tuvo una relación con Anna Ferro, su último gran amor, a la que conoció en 2016 y con quien se casó en abril de 2022.

Antes de eso, una de las relaciones más mediáticas de Fernando del Solar fue la que sostuvo con Ingrid Coronado, la exintegrante de Garibaldi que fue su compañera de programa en ‘Venga la Alegría’. Comenzaron como colegas y más tarde se casaron, tuvieron dos hijos y se divorciaron.

¿Cómo se conocieron Fernando del Solar e Ingrid Coronado?

La mexicana Ingrid Coronado y el argentino Fernando del Solar se conocieron en un programa llamado ‘Sexos en Guerra’, donde se volvieron buenos amigos y la química entre ambos era evidente. Fue esa relación, hasta entonces profesional, la que los llevó a trabajar juntos en ‘Venga la Alegría’, un famoso programa de revista matutino que llegó a ser uno de los más vistos en México.

En ese entonces, Fernando tenía una relación con la conductora Ivette Hernández. Ingrid, por otro lado, estaba casada con su compañero de Garibaldi, Charly López, y ya tenían un hijo llamado Emiliano. Cuando Ingrid se separó, según reveló el mismo Fernando años después, ella le confesó lo que sentía por él. Pero las cosas no se dieron tan fácil: él seguía en una relación y además la consideraba una buena amiga y compañera de trabajo, por lo que dudó antes de dar un paso más allá. Se rumora que Fernando canceló su boda con Ivette Hernández para estar con ella.

En 2008, dentro de ‘Venga la Alegría’ y en cadena nacional, Fernando e Ingrid confirmaron que eran pareja. Poco tiempo después de que inició su romance, ella ya estaba embarazada de su primer hijo en común: Luciano.

Dos años más tarde, en 2010, Fernando del Solar le propuso matrimonio y se casaron en una ceremonia civil. No lo hicieron por la Iglesia porque Ingrid se había casado de esa forma, previamente, con Charly López. Para entonces ya esperaban a su segundo hijo, Paolo.

¿Por qué se divorciaron Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

Un año después de su boda, Fernando del Solar descubrió que tenía cáncer. Le habían ofrecido ser el host de ‘La Academia’, pero tuvo que rechazar la oferta. Mientras tanto, Ingrid Coronado se encargaba de los cuidados de él y los de sus dos hijos. Aunque no están claras las razones por las que decidieron separarse, existen varios factores que podrían haberlos llevado al divorcio: por un lado se dice que la familia de Fernando no aceptaba a Ingrid y no estaba de acuerdo con que ella lo cuidara; por otra parte, se dice que ella dejó de encargarse del trabajo de cuidados. La crisis entre la enfermedad y las dinámicas familiares los llevaron a divorciarse en 2015.

Después de eso, sin embargo, la expareja mantuvo una relación cordial por sus hijos, incluido Emiliano, el hijo mayor de Ingrid, quien siempre se llevó bien con Fernando.

