Fernando del Solar: ‘Venga La Alegría’ despide al conductor entre lágrimas

Fernando del Solar falleció a la edad de 49 años.

Fernando del Solar falleció este 30 de junio a la edad de 49 años, dejando un gran vacío en la televisión mexicana, en la que es recordado por programas como ‘Venga La Alegría’, donde fue despedido entre lágrimas con emotivas palabras por sus colegas y amigos.

Durante la emisión del programa matutino, los conductores despidieron en vivo, a quien fuera el primer conductor de VLA en 2006, reconociendo su profesionalismo pero sobre todo su personalidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Son 12:27, este es uno de los anuncios que uno no quisiera dar, por varios minutos hemos estado buscando información, confirmando lo que no queremos confirmar pero una fuente cercana, muy cercana nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar”, fueron las primeras palabras de Sergio Sepúlveda.

Así como señaló: “Nos sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando pero ustedes que son su familia, ustedes que hacen Venga la Alegría y que construyeron Venga La Alegría con él, lo tienen que saber, empezó a circular como un rumor, de esos que nadie quiere comprender, nadie quiere entender”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Venga La Alegría’ despide a Fernando del Solar

A Sergio Sepúlveda se sumaron las palabras de otros conductores del matutino de TV Azteca; Anette Cuburu, Laura G, Ricardo Casares, Tábata Jalil, Horacio Villalobos, Roger González, el dúo de payasos de “Los Destrampados”, así como un Patricio Borghetti entre lágrimas, dedicaron algunas palabras a Fernando del Solar.

“La verdad que no entiendo, todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando que alguien salga a desmentirlo porque estuvo hace un mes en mi casa, hicimos un asado, estábamos en la alberca, estaba perfecto, la verdad no entiendo bien lo que está pasando, yo conozco a Fer, antes que los dos llegaramos a México de Argentina, todavía tengo la esperanza de que no sea real, perdón, no puedo hablar”, señaló su amigo y compatriota, Patricio Borghetti.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Era un gran maestro de la vida, y si tu escuchabas las palabras de Fer, y si ponías atención, podías llevarte muchas cosas. A mí en lo personal me ayudó muchísimo porque realmente era como un gran maestro, alguien que había venido a la Tierra a enseñarle a cada uno de los que tuvimos la fortuna de encontrarnos con él”, mencionó Roger González.

Mauricio Mancera, quien fuera compañero de Fernando del Solar en ‘Venga La Alegría’, tuvo un enlace en vivo, en el que compartió algunas anécdotas junto al conductor: “Era muy divertido, me acuerdo cómo nos divertíamos”. A lo que se sumó Tábata Jalil, con quien ambos conductores también estrenaron el programa matutino.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cada uno de los conductores compartió anécdotas con Fernando del Solar, así como remarcaron la gran persona que era. El conductor de origen argentino, dejó un gran vacío en la televisión mexicana.

Podría interesarte