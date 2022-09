Filtran en redes las primeras imágenes de Gal Gadot como Reina Malvada

En redes sociales se difundió la imagen de Gal Gadot caracterizada del personaje de la Reina Malvada en Blanca Nieves.

Desde noviembre de 2021 se dio a conocer que Gal Gadot se uniría como Reina Malvada al reparto del live-action de Blanca Nieves y los Siete Enanos o en inglés Snow White and the Seven Dwarfs que Disney está preparando junto al director Marc Webb. Por eso, era de esperarse que en cuanto los fans de la actriz y la cinta descubrieran el más mínimo detalle del personaje de Gadot como princesa iban a mostrar su emoción, justo como pasó recientemente al filtrarse en redes sociales las primeras imágenes de la también intérprete de la Mujer Maravilla como la icónica reina que le hizo la vida imposible a Blanca Nieves.

#BlancaNieves, de Disney, con Rachel Zegler y Gal Gadot, llega en 2024. #D23Expo pic.twitter.com/3jEy2t6nCu — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) September 10, 2022

Fue a través de Twitter que se difundió la imagen de Gal Gadot caracterizada como Reina Malvada y aunque todavía no se confirma desde dónde pudo ser filtrada, sin duda sus fans se emocionaron ante el primer vistazo de la actriz.

Se "filtró" una posible imagen de como luciría Gal Gadot como La Bruja Malvada en Snow White pic.twitter.com/DsoqBwdQVm — Explosion Fandoms #RestoreTheSnyderVerse (@ExplosionFandm1) September 13, 2022

Y durante la D23Expo2022 en donde se presentó un avance de Snow White, Gadot ofreció sus primeras declaraciones sobre la cinta que se espera que llegue en 2024.

Gal Gadot en exclusiva nos habla en español y pone cara de malvada en la Red Carpet de la #D23Expo como la villana de 'Blanca Nieves' (2024). La entrevista nuestro corresponsal Mario Székey - #GalGadot #Disney pic.twitter.com/WFZk4dorCJ — De Película (@Depelicula40) September 12, 2022

