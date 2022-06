Filtran video de Amber Heard besando a Cara Delevingne cuando aún estaba casada con Johnny Depp

Amber Heard y Cara Delevigne mantuvieron una gran amistad que incluso pudo ir más allá.

Amber Heard sigue estando en la mira de todos los medios tras el juicio por difamación que enfrentó con Johnny Depp, en el cual resultó ganador el actor.

A pesar de que el polémico juicio ya quedó atrás, aún siguen saliendo diversas declaraciones a la luz, así como algunas imágenes y videos de los actores tanto actuales como del pasado que siguen siendo utilizados para cuestionar sus posturas.

Recientemente el medio Portal Popcorned difundió un video que compromete nuevamente a la actriz Amber Heard durante su matrimonio con Johnny Depp, pues en este aparece besando a la modelo, Cara Delevigne.

El video en cuestión fue captado en un ascensor del Eastern Columbia en Los Angeles donde Amber Heard vivía con Johnny Depp en el año 2016. Al respecto, los presentadores no cuestionaron las preferencias sexuales pero sí la infidelidad.

Hasta el momento, ni Amber Heard ni Cara Delevigne han hablado al respecto, aunque se conocía que entre ellas había una gran amistad que en tiempos recientes se desconoce si aún existe.

Johnny Depp cambia de look y Amber Heard compra ropa barata

A casi un mes de que se diera el veredicto final del juicio, tanto Johnny Depp como Amber Heard han decidido seguir con sus vidas:

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ lanzó recientemente la canción ‘This Is A Song For Miss Hedy Lamarr’ con Jeff Beck, con quien próximamente estrenará el disco ‘18′, anunció gira con su banda ‘Hollywood Vampires’ y estrenó nuevo look.

Por su parte, se desconocen los proyectos profesionales de Amber Heard, además de que recientemente, el sitio TMZ compartió imágenes de la actriz comprando junto a su hermana en una tienda de ropa barata.

