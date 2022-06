Game of Thrones: La secuela con la que Kit Harington regresará como Jon Snow

Un spin-off de la serie mostraría qué pasó con Jon Snow después del final de ‘Game of Thrones’.

El 19 de mayo de 2019, el mundo se reunió para presenciar de manera simultánea el anticipado final de ‘Game of Thrones’. Tras ocho trepidantes temporadas, durante las cuales los fans armaron un sinnúmero de teorías para deducir qué personaje ocuparía el Trono de Hierro, el último episodio fue una relativa decepción. Si tres años después no sabes en qué termina la serie, te recomiendo no seguir leyendo esta nota y terminar de verla (será difícil, lo sé, pero es necesario para comprender por qué muchos fans se quedaron tan insatisfechos y, aun así, los productores ya piensan en un spin-off centrado en Jon Snow).

En la última temporada, Jon Snow mató a Daenerys Targaryen y su medio hermano menor, Bran, terminó siendo el rey de los Siete Reinos (que en realidad fueron seis, porque el Norte se independizó de la mano de Sansa). El personaje de Kit Harington descubrió, además, que él también era un Targaryen, lo que quería decir que no solo tuvo una relación amorosa con su propia tía, sino que era un potencial heredero al trono. Lo último que supimos de él fue que volvió al Castillo Negro con los wildlings, con la intención de ir más allá del gigantesco muro que los separaba de Westeros.

Aunque George R.R. Martin no ha terminado de escribir los libros en los que ocurren esos y otros hechos que vimos en el final de Game of Thrones, ya hay varios spin-offs planeados y basados en la historia original. Uno de ellos es ‘House of the Dragon’ de HBO, una precuela basada en la historia completa de la casa Targaryen que R.R. Martin escribió en ‘Fire & Blood’. Ahora sabemos que también está en planes una secuela basada en Jon Snow en la que Kit Harington retomaría el papel principal.

La serie de Jon Snow no solo “reviviría” al personaje por segunda vez (la primera fue literal, cuando Melisandre lo resucitó en la sexta temporada), también abriría las puertas para el regreso de aquellos personajes que sobrevivieron en la octava temporada de ‘Game of Thrones’, como Arya Stark, Sansa Stark y Brienne de Tarth. Como apunta The Hollywood Reporter, este proyecto se suma a otros siete relacionados con la serie. Algunos de ellos son ‘10,000 Ships’ o ‘Nymeria’, ‘9 Voyages’ o ‘The Sea Snake’, ‘Dunk and Egg’ y precuelas animadas ‘The Golden Empire’.

