Gerard Piqué y Liam Hemsworth son muy parecidos e internet tiene las pruebas

Shakira y Miley Cyrus tienen algo en común: Tuvieron parejas similares a las que les dedicaron canciones de amor y desamor con las que terminaron facturando.

Shakira ya está facturando sus lágrimas y decepción que le dejó su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué, tras lanzar su nueva canción en BZRP Music Sessions #53, la cual rompió internet.

Así como ella, quien también canalizó su dolor a través de la música tras terminar una larga e importante relación fue Miley Cyrus, quien estuvo casada con Liam Hemsworth y quien así como Shaki, su pareja la traicionó y le fue infiel.

Es por eso que Gerard Piqué y Liam Hemsworth son taaaaaan parecidos y una usuaria de Twitter descubrió eso y más.

Prepárate para el chismecito.

Liam y Pique son re parecidos, literalmente hasta en lo Hijos de Puta, por otro lado Miley Cyrus y Shakira triunfando y facturando con su música 💋Aquí un hilo de las similitudes de estas dos relaciones 🧵 pic.twitter.com/rUY97MuM5L — Ela💐 (@twinklemileyc) January 12, 2023

¿En qué se parecen Piqué y Liam Hemsworth?

Para empezar, ambas parejas (Shaki-Piqué y Miley-Liam) mantuvieron una relación por más de 10 años.

Miley y Liam se conocieron en 2009, terminaron en 2019 y se divorciaron en 2020. Shakira y Piqué se conocieron en 2010 y se separaron en 2022.

De acuerdo con @twinklemileyc, las artistas escribieron canciones románticas para el supuesto ‘amor de su vida’. Miley hizo “Malibu” y Shakira “Me enamore”.

Miley y Shakira dedicaban canciones de amor a sus parejas volviéndolas grandes éxitos, demostrando lo enamoradas que estaban, Miley con “Malibu” Shakira con “Me enamore” pic.twitter.com/YcrP4JSyEz — Ela💐 (@twinklemileyc) January 12, 2023

Ellas siempre mostraron su apoyo en los proyectos de Piqué y Liam Hemsworth. Por ejemplo, Miley acompañó a Liam durante la alfombra roja de The Hunger Games y Shaki celebró el éxito de Pique cuando ganó una copa. Pese a esto, tanto al futbolista como al actor no les gustaba que su pareja brillara o fuera el ‘centro de atención’. Para muestra, un video que sí desgarra el corazón.

Pero aún así ellas quisieran apoyarlos, ellos querían controlarlas y manejarlas, porque se sentían opacados al tener grandes mujeres destilan brillo a su lado al ellos querer ser el centro de atención pic.twitter.com/VI3pVtX3BT — Ela💐 (@twinklemileyc) January 12, 2023

En el caso de Liam Hemsworth, él quería que Miley pausara su carrera musical para dedicarse al hogar. Ella se negó y terminó el matrimonio.

Shakira se mudó a Barcelona, le dedicó tiempo a sus hijos y aún así Gerard Piqué le fue infiel con Clara Chía Martí, a quien hasta invitaba a su propia casa cuando Shakira no estaba.

Sí, ambos fueron infieles. A Liam Hemsworth se le vio con la actriz mexicana Eiza González y bueno, lo de Shakira ya lo sabemos.

En el hilo de Twitter se menciona que no solo Pique se quedó de novio con Clara, si no que Liam al separarse de Miley se hizo novio de Gabriella Brooks, quien fue bailarina de la cantante en 2014. Ay no...

Y como si nada hubiera pasado después de haber metido a Clara Chia a su casa, Pique se quedó de novio con Clara Chia, y Liam al separarse de Miley se volvió novio de gabriella brooks y sorpresa ELLA fue bailarina de Miley en 2014 pic.twitter.com/9LOXxL06uQ — Ela💐 (@twinklemileyc) January 12, 2023

Otra similitud es que los dos, cuando sus parejas los necesitaron les dieron la espalda. Miley Miley perdió la voz después de divorciarse y tuvieron que intervenirla en una cirugía, y Shakira pasó un duro episodio con su padre, quien estuvo en el hospital.

La música como desahogo

Como lo reinas que son, luego de salir de sus relaciones, tanto Shakira como Miley Cyrus crearon canciones poderosas para expresar su duelo.

Miley lanzó “Slide Away” y Shakira “Monotonía”.

Después de un largo proceso, ambas estrellas lanzaron canciones donde, como bien dice @twinklemileyc, sepultan a sus ex con indirectas.

Lo mejor de todo fue que Miler lanzó “Flowers” el mismo día del cumple de Liam y Shakira rompió internet con la canción creada junto a BZRP.

Esta semana Miley y Shakira lanzan canción donde sepultan a sus exs con indirectas, Miley diciendo que se puede amar así misma mejor de lo que el puede, lanzando la canción el día del cumple de Liam 💋 y Shakira enterrando a pique CLARAmente 🥂

No te pierdas FLOWERS HOY 💐 pic.twitter.com/TV8bzdACmv — Ela💐 (@twinklemileyc) January 12, 2023





