Gloria Estefan y su hija posan en importante portada de revista y abrazan a la cultura latina

La cantante cubana y Emily Estefan protagonizaron la portada de Vogue México y Latinoamérica en una edición que celebra la diversidad de identidades.

En una apuesta por visibilizar las raíces latinas y la diversidad de identidades, la cantante cubana Gloria Estefan y su hija, Emily Estefan, protagonizaron por primera vez la portada de la revista Vogue México y Latinoamérica en la edición agosto 2022.

“En las dos es evidente la herencia cubana y el abrazo a la cultura latina. #GloriaEstefan y su hija, #EmilyEstefan, posan por primera vez juntas para la portada de Vogue México y Latinoamérica en una edición que celebra la diversidad de identidades. Su pasión por la música no es lo único que las une, y en una cándida conversación se revelan como amigas y cómplices; con vivencias por compartir y con un fiel interés por visibilizar las necesidades de la comunidad LGBTQ+ en América Latina”, escribió la revista en sus redes sociales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por su parte la hija de la cantautora cubano-estadounidense celebró en sus redes sociales el especial momento junto a su mamá.

“¡Qué honor tan grande poder estar en la portada de @voguemexico con mi deslumbrante mamá! Gracias a la familia Vogue por las bellas fotos y el día tan divertido. ¡Mucho amor!”, escribió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Admiración madre e hija

En la entrevista publicada, Gloria y Emily Estefan hablaron de la admiración que sienten una de la otra.

“No solo es cantante, es una artista excepcional y completa. Es espiritual y sensata; a la vez que es humilde y capaz de unir diferentes personas y generaciones… Y, por qué no, también lo tiene todo para ser un ícono de moda’ ” dijo Gloria sobre su hija.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Lo que más me enorgullece es que mis padres hicieron mucho por la música latina y ayudaron con eso a muchas personas”, mencionó Emily.

Orgullosas de sus raíces latinas

Emily Estefan, se sinceró acerca de los valores que su familia le ha inculcado a lo largo de su vida, además de la influencia musical con la que creció.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“A mí me inyectaron ese amor por la música presencial, me inculcaron hablar español y yo entiendo la necesidad de conectar con las raíces. A partir de ahí, orgullosa de mi sangre cubana, orgullosa de la música que hago y de mi banda, con todas las influencias, y tocando instrumentos, no pulsando un botón y tocando nada más un track. Ese legado de [mis padres] es lo que hace diferente mi realidad y me hace sentir muy orgullosa”, dijo Emily.

Podría interesarte