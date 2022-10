Guionista critica a Daemon Targaryen y fans la quieren fuera de House of the Dragon

Sarah Hess, una de las productoras ejecutivas y escritoras del show hizo enojar a los seguidores del esposo de Rhaenyra.

Desde que se anunció que se adaptaría Sangre y Fuego, la novela de George R.R Martin como una precuela de la serie Game Of Thrones, muchos fans quedaron a la expectativa, y aunque se ha colocado como una de las producciones más vistas en HBO Max, algunos no están contentos con ciertas decisiones.

Una de las polémicas más grandes fue la de la elección de personajes, ya que la transición de Milly Alcock a Emma D’Arcy, quienes interpretan a Rhaenyra en diferentes etapas de su vida provocó cierto descontento, el cual parece que ya quedó atrás debido al gran trabajo que han desempeñado ambas.

Ahora el que está en tendencia es Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, quien desde el primer momento conquistó a las seguidoras de la serie, quienes han demostrado en redes sociales que están cautivadas con el “príncipe de fuego”, incluso hay memes al respecto en los que aseguran no les importan los crímenes que ha cometido, lo siguen amando.

Productoras de House of the Dragon critican obsesión con Daemon

Ahora, las productoras del programa ofrecieron una reveladora entrevista, en la que expresaron su preocupación por que “romanticen” el personaje del esposo de Rhaenyra, ya que no entienden la obsesión que el público tiene con el príncipe que ha cometido varias acciones violentas que nada se asemejan con ese “caballero” que muchas y muchos idealizan.

La productora ejecutiva y escritora, Sarah Hess y la directora, Clare Kilner platicaron con The Hollywood Reporter sobre el show, así como del crush que todo el internet tiene con Daemon.

“Daemon se ha convertido en una especie de novio para todos en internet, y me desconcierta. No es que Matt no sea increíblemente carismático, además de interpretar maravillosamente al personaje; pero Daemon por sí mismo es… ¡Yo no quisiera que fuera mi novio!. Estoy asombrada por cómo en las redes todos lo llaman “Oh, daddy” y yo sólo pienso: ¿en serio? ¿En qué forma ha sido una buena pareja, padre o hermano?”, Declaró Heiss.

Por su parte, Kilner mencionó que entiende por qué el público se enamoró de Daemon Targaryen.

“No me sorprende la reacción. Matt lo da todo en sus actuaciones y tiene esa sonrisa, ya sabes ¡No se puede evitar! Es carismático y la gente ama a un chico malo. Pero concuerdo con Sara, no creo que sea un buen padre o un buen hermano en realidad”, explicó.

Además reveló que al final de la primera temporada los fans del príncipe podrían quedar sorprendidos con una acción que no lo va a dejar muy bien parado.

“Veremos un lado muy diferente de él. Y justo ahora estamos escribiendo la segunda temporada y descifrando cuál es la naturaleza de su relación con Rhaenyra. Porque hay muchas interpretaciones que se pueden tomar de los libros de George RR Martin sobre el tema”, concluyó Kilner.

Fans quieren fuera a guionista de House of the Dragon

Luego de las declaraciones de Heiss, muchas personas se le fueron encima y expresaron sus deseos porque la guionista se fuera del show, ya que aseguran no entiende el personaje de Daemon.

“La casa Targaryen ha producido grandes hombres y monstruos. El príncipe Daemon era ambos. Estaba hecho de luz y oscuridad en partes iguales”. Sara Hess es solo es una mediocre hablando el trabajo de alguien más”, escribió un fan.

G R R Martín acerca de su personaje favorito de todo GOT:

"La casa Targaryen ha producido grandes hombres y monstruos. El príncipe Daemon era ambos. Estaba hecho de luz y oscuridad en partes iguales".

Sara Hess es solo es una mediocre hablando el trabajo de alguien más. pic.twitter.com/KxfRSNcM0R — Laura🌙 (@Boolkf) October 19, 2022

