Gwyneth Paltrow y Chris Martin, un ejemplo de que puede existir amistad después del divorcio

Pasaron de ser el matrimonio ejemplar a ser los ex-esposos más envidiados.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin formaron una de las parejas más famosas y queridas de principios de los 2000, una relación que comenzó en uno de los episodios más tristes en la vida de la actriz, del que nacieron dos hijos, Apple y Moses, quienes los mantienen unidos a pesar del divorcio.

El tiempo pasa inevitablemente, y ahora, la primogénita de aquel matrimonio que comenzó en 2003, ya tiene 18 años y recientemente se graduó de la preparatoria, motivo por el que sus dos padres se reunieron para celebrar el logro.

Gwyneth Paltrow fue quien compartió una tierna selfie con su hija y exesposo, Chris Martin, con quien ha mantenido una buena y cercana relación, a pesar de su divorcio en 2016, un claro ejemplo de que puede existir amistad después de separarse.

Esta no es la primera vez que Gwyneth Paltrow presume la buena relación que tiene con Chris Martin, de hecho, en diversas ocasiones ha compartido publicaciones en las que aparece él o hay referencias de él, incluso lleva una buena relación con su actual pareja, Dakota Johnson. Y lo mismo el músico, pues se lleva muy bien con el esposo de su ex, Brad Falchuck.

Aunque no son los únicos en Hollywood que han mantenido una amistad después del divorcio, pues a la lista se suman exparejas como Lisa Bonet y Lenny Kravitz, Jennifer Garner y Ben Affleck, Jennifer Lopez y Marc Anthony, entre otros, lo cierto es que lo de Gwyneth Paltrow y Chris Martin es algo aspiracional y único, tomando en cuenta cómo comenzó y terminó su relación.

Las historia de amor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Gwyneth Paltrow y Chris Martin se conocieron en el momento menos esperado, ella se encontraba en la cima de Hollywood con diversas películas en su trayectoria, mientras que él comenzaba a conocer la fama gracias a ‘Coldplay’.

De acuerdo a diversos medios, cuando se conocieron, Gwyneth Paltrow se encontraba en uno de los peores episodios de su vida, enfrentando la muerte de su padre, por lo que algunos amigos la invitaron a un concierto de ‘Coldplay’ para distraerse un poco de la tristeza que estaba pasando.

Al terminar el concierto sus amigos y ella se dirigieron al backstage con la banda, fue ahí cuando Gwyneth Paltrow y Chris Martin se conocieron y se flecharon, en octubre de 2002.

Después de unos meses juntos, en diciembre de 2003 decidieron dar el siguiente paso y casarse en una boda secreta en Santa Barbara, en la que no tuvieron invitados. Un año más tarde, llegó su hija, Apple en 2004 y Moses en 2006.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin formaron una de las familias más poderosas y queridas de Hollywood, verlos llegar juntos a las alfombras rojas y presentaciones de ‘Coldplay’ era habitual, sin embargo, también preferían mantener cierta parte de su vida privada fuera de las cámaras y de manera más discreta.

La que parecía una de las relaciones más duraderas que hacía la perfecta vinculación entre el mundo de la música y el cine, llegó a su fin 10 años después de que se dieran el “sí”.

En 2014, Gwyneth Paltrow informó sobre la separación a través de un comunicado en su página web, Goop; dos años más tarde estaban divorciados oficialmente.

¿Porqué Gwyneth Paltrow y Chris Martin se divorciaron?

El divorcio de Gwyneth Paltrow y Chris Martin fue uno de los más mediáticos pero también de los menos polémicos del medio, pues ambos decidieron separarse en los mejores términos, simplemente fue una decisión que tomaron con toda la madurez y llegó de la manera más natural.

En una entrevista que Gwyneth Paltrow dio a Anna Faris en ‘Unqualified’, reveló que nunca quiso divorciarse, sin embargo fue algo que se dio de la forma más natural: “Al divorciarme, he aprendido mucho de algo que menos quería en el mundo. Nunca quise divorciarme. En teoría, nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos”.

Así como puntualizó: “Pero he aprendido más sobre mí a través de ese proceso de lo que podría haber imaginado”, refiriéndose al divorcio.

Mientras que en una entrevista posterior para la revista Vogue, confesó: “Era mi cumpleaños, el 38. Mi ex marido y yo estábamos escondidos en la campiña toscana… No recuerdo exactamente cuándo sucedió. No recuerdo qué día del fin de semana era ni qué hora. Pero sabía que, a pesar de las largas caminatas… Las manos tomadas entre sí, mi matrimonio había terminado”.

Era algo inevitable, pues reveló: “Traté de convencerme de que había sido un pensamiento fugaz, de que el matrimonio es complicado, decae y fluye. Pero lo sabía. Estaba en mis huesos”.

Así fue como confesó que a pesar de ser felices juntos, tener los mismos gustos en común y divertirse en conjunto, nunca se acostumbraron a ser pareja: “Pasarían años hasta que dijéramos las palabras en voz alta... Sobre todo, amamos a nuestros hijos. Éramos cercanos, aunque nunca nos adaptamos por completo a ser una pareja. Simplemente no encajamos muy bien. Siempre había un poco de malestar y desasosiego. Pero hombre, ¿amamos a nuestros hijos?”.

“Entre el día que supe y el día en que finalmente cedimos a la verdad, lo intentamos todo. No quisimos fallar. No queríamos decepcionar a nadie. Desesperadamente, no queríamos lastimar a nuestros hijos. No queríamos perder a nuestra familia. Pero un día, a pesar de todos nuestros esfuerzos, descubrí que no estaba en una bifurcación del camino. Estaba en el camino correcto. Casi sin darnos cuenta, nos habíamos separado. Nunca más nos encontraríamos juntos de esa manera”, confesó la actriz a Vogue.

Fueron justamente sus hijos, los que han mantenido esa amistad entre Gwyneth Paltrow y Chris Martin, de acuerdo a la actriz en la misma entrevista se hizo algunas preguntas después del divorcio: “¿Podría mi ex seguir siendo un miembro de la familia, alguien que continuaría protegiéndome y queriendo lo mejor para mí? ¿Podría ser eso para él?”, justo cuando apareció un término importante en su vida “desparejamiento consciente”.

Y justo, eso ha hecho, que la actriz y el cantante sigan manteniendo esa buena relación, hasta el punto de convivir con sus nuevas parejas, ella con Dakota Johnson, y él con Bard Falchuk, y entre todos, ser una gran familia por el bien de Apple y Moses. Una relación que podría ser imposible pero no lo es.

