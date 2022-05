Harry y Meghan tendrán su propio reality show en Netflix

Los duques de Sussex estarían grabando una serie documental de su vida en California.

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron renunciar a la realeza británica y dejar su puesto como los duques de Sussex, han estado envueltos en el escándalo. La pareja ha hecho enojar a la reina de Inglaterra debido a las declaraciones que han emitido en programas como el de Oprah en el que confesaron los oscuros secretos de la monarquía.

Ahora parece que quieren seguir en esa línea, ya que el portal Page Six reportó que Harry y Meghan estarían trabajando en una serie documental que será transmitida por Netflix, en la cual plasmarán su vida en California, Estados Unidos.

Según dicho medio, la producción será al estilo de reality shows como Keeping up with the Kardashians, y podría llevar un título como “en casa con el duque y la duquesa de Sussex”.

Uno de los productores cercanos reveló que hasta el momento todo está en negociaciones, ya que ambas partes están estableciendo sus condiciones para comenzar con la transmisión. La fuente explicó que por un lado, Netflix quiere que la serie se estrene a finales de este año para que coincida con el lanzamiento de las memorias que Harry publicará y por el otro, la pareja está buscando que la transmisión sea hasta el 2023.

Cabe destacar que este sería el segundo proyecto que los duques de Sussex tendrían con la plataforma de Streaming, ya que las cámaras los siguieron durante su reciente viaje a los Países Bajos a los que asistieron para inaugurar los Invictus Games.

