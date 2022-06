“Hasta no desmayarme no me voy a ir”: Belinda sufre golpe de calor en Monterrey y se niega a bajar del escenario

La cantante mostró su profesionalismo al no quererse bajar del escenario del Machaca Fest tras sufrir deshidratación.

Luego de mudarse a España para enfocarse en sus proyectos de trabajo, Belinda visitó de nueva cuenta México para ofrecer un concierto en el Machaca Fest de Monterrey, pero aunque lo estaba dando todo arriba del escenario, la cantante comenzó a sentirte mal y sufrió un golpe de calor y deshidratación por las altas temperaturas de la ciudad.

Beli explicó que no había descansado, ya que venía de un vuelo de 15 horas para cantar ante sus fans regiomontanos, sin embargo, mostró su profesionalismo y en lugar de cancelar el show decidió no bajarse del escenario para permanecer con su público.

Tanto el staff que la acompañaba como su mamá, quien es su manager, la ayudaron y le dieron un suero para que se recuperara del mareo.

#Viral #AlMomento🔝



Durante su show en #Machaca 2022, la cantante #Belinda comenzó a sufrir síntomas de deshidratacion y golpe de calo debido a las altas temperaturas de #Monterrey, por lo cual su familia y staff corrieron en el instante a ayudarla. pic.twitter.com/KnqZPf7edc — On/Off (@OnOffMty) June 26, 2022

“Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten, así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor”, dijo.

Después de explicar a su público cómo se sentía, comenzó a cantar y después dejó que sus fans la corearan para tener oportunidad de tomar suero para hidratarse y recuperarse.

Los Belifans, quienes no dejaban de gritarle que la amaban, comprendieron la situación de la artista y le agradecieron el gesto.

Durante este concierto, Belinda cantó sus éxitos y algunas canciones de las telenovelas en las que participó como “El Sapito” y “Cómplices al rescate”. También invitó al escenario a Jay de la Cueva de Moderatto para cantar “Muriendo lento”, y rindió un homenaje a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters.

