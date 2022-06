“He tenido que pagar caro”: Nodal manda mensaje a Belinda e insinúa que ella planeó una campaña en su contra

El cantante reveló en una entrevista, que ha estado pasando momentos duros a raíz de su separación.

Parece que Christian Nodal está tocando fondo, luego del escándalo en el que ha estado envuelto las últimas semanas, debido a la canción “Girasol” que escribió para atacar a J Balvin, por la cual después se disculpó y aceptó que la hizo en un momento de vulnerabilidad por lo que se arrepentía.

En dicha composición, el intérprete también lanzó una indirecta a su exnovia Belinda, y la llamó como “la innombrable”, incluso aseguró que la cantante podría armarle un juicio como Amber Heard a Johnny Depp.

Ahora, a unos días de pedir disculpas, el cantante habló sobre los ataques que ha recibido en redes sociales debido a dicha canción, así como por la filtración de las conversaciones que tuvo con la también actriz cuando aún estaban juntos.

En una entrevista que concedió al programa Ventaneando, Nodal dijo que existe una “campaña negra” en su contra e insinúo que ésta fue orquestada por Belinda, ya que ella lleva más de 20 años de carrera y supuestamente tiene experiencia con esto.

“La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas”, expresó en el programa de Paty Chapoy.

El artista dijo que aunque una persona se mantenga aparentemente sin dar declaraciones acerca de los escándalos en los que está envuelto, no significa que esté ausente y sin provocar daños.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para joder la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje”, comentó Nodal.

Para finalizar la entrevista, el intérprete de “Botella tras botella” le mandó un mensaje directo a la cantante.

“Nada... que yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque se cruzó una línea. Una relación, en la que como cualquier otro ser humano te entregas, pero si las cosas no salen bien... hay que ser conscientes del poder de las redes. Yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externé mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces”, concluyó.









