Henry Cavill sufrió bullying antes de ser uno de los actores más codiciados de Hollywood

El Superman al que todos amamos, no siempre fue feliz.

Esta nota fue publicada por Ana Ivette el 30 de julio de 2020 y optimizada por Anna Brenda Sánchez el 2 de junio de 2022.

Henry Cavill es un nombre que sin duda conoces si te gusta el cine, pues se trata de uno de los actores más apuestos de Hollywood y a pesar de su larga carrera artística, lo seguimos reconociendo por haber representado a un Superman de ensueño.

Cavill tiene actualmente 39 años de edad y es originario de Jersey , Islas del Canal. El inglés comenzó con su carrera profesional en el 2001 con la película de ‘Laguna’ y más allá de sus películas, podemos verlo todo el tiempo sin parar en ‘The Witcher’, a través de Netflix.

Henry Cavill es hijo de Colin y Marianne y tiene tres hermanos mayores y uno menor que él. El actor tuvo una infancia en donde poco a poco se comenzó a involucrar en las obras teatrales de la escuela. Cuando Henry era pequeño, conoció a Russell Crowe, ya que trabajó como extra en la película de ‘Proof Life’, la cual protagoniza Crowe.

Fue ahí en donde Henry aprovechó para pedirle consejos al gran actor sobre la carrera de actuación y las malas lenguas dicen que las palabras sabias fueron: “Un reto que depende de ti, nadie te lo va a regalar”.

Fueron más o menos 12 años después que los actores trabajaron juntos en la película de ‘Man of Steel’ y trabajaron como padre e hijo.Para que conozcas mejor al actor te daremos algunos datos de Henry Cavill que te harán amarlo aún más de lo que ya lo haces:

Henry Cavill sufrió bullying de niño

Henry Cavill no siempre fue tan querido como ahora, pues en 2013 confesó en una entrevista para la BBC, que durante su adolescencia sufrió bullying por su sobrepeso.

“Gordo Cavill era el nombre real pero yo realmente era gordo y mi nombre todavía era Cavill (en las escuelas de Estados Unidos los llaman por sus apellidos), así que era un apodo bastante apropiado”, confesó.

Así como mencionó: “Era un apodo bastante cruel, pero los niños a esa edad son crueles y están tratando de averiguar dónde encajan y dónde encajan todos los que los rodean, especialmente en la escuela”.

Además de la fuerte declaración, apuntó: “Una de las cosas terribles de los acosadores es que son amigos por una razón y probablemente sea porque están siendo intimidados y desde un lugar mucho más peligroso que un niño en la escuela”.

Robert Pattinson 1 - 0 Henry Cavill

Henry Cavill audicionó para el papel de Cedric Diggory en la saga de Harry Potter y no le dieron el personaje porque solicitaban a alguien más joven. Robert Pattinson se quedó con el papel y lo mismo pasó en Twilight, Cavill no se quedó con el papel de Edward Cullen y eso sí que le dolió.

Gusto por la lectura y videojuegos

La lectura es uno de los pasatiempos favoritos de Henry Cavill. Ha declarado que a veces tiene que leer en el Ipad, pero sin duda prefiere los libros físicos. Henry es un chico de videojuegos, le gustan mucho y en especial Skyrim, el juego de acción y fantasía. Se sabe que Cavill se encontraba en una partida de videojuegos, cuando le dijeron que había conseguido el papel de Superman.

‘Fifty Shades of Grey’

A pesar de que se corrió un fuerte rumor de que Henry Cavill sería el protagonista de la trilogía erótica ¿se imaginan? El actor declaró en varias ocasiones que esa posibilidad nunca estuvo en sus planes y aprovechando el rumor, bromeó con que deberían integrarlo al elenco.

Caritativo

El inglés no solo es atractivo y deslumbrante, también participa en obras de caridad y pertenece a la Royal Marines Charitable Trust Fund.

Super Kal

Henry tiene un mejor amigo que se llama Kal-el, en honor a su personaje en la película del cómic. Su perro lo acompaña a todas partes, incluidas las grabaciones.

Henry Cavill protagoniza ‘The Witcher’, una serie dramática y fantasía oscura creada por Lauren Schmidt Hissrich y que está basada en los libros homónimos escritos por Andrzej Sapkowski.

Su discreta historia de amor

Henry Cavill prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores, sin embargo, en abril de 2021, anunció que estaba en una relación con una mujer llamada, Natalie Viscuso.

Henry Cavill no siempre fue un hombre exitoso, pero lo poco que conocemos de él, nos ha demostrado que es un hombre al que le gustan los retos. A pesar de que no siempre consiguió los papeles que quería, el famoso no se dio por vencido, como muchos lo hubieran hecho.

