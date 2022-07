‘High School Musical’: Zac Efron y Vanessa Hudgens despiertan rumores de posible reencuentro

Los actores regresaron a la escuela que los vio nacer.

Zac Efron sorprendió a sus fans al publicar una fotografía afuera del East High School, la escuela en la que se llevaron a cabo las filmaciones de la película original de Disney, High School Musical en la que dio vida a Troy Bolton, el papel que le bastó para despegar su carrera.

¿Qué es lo curioso? Semanas antes de que actor publicara dicha fotografía, Vanessa Hudgens, su coprotagonista (Gabriella Montez) y exnovia en la vida real, también compartió un reel justo en el mismo lugar y con la canción ‘Beaking Free’ que formó parte del soundtrack de la película.

Después de las publicaciones de ambos, fue inevitable que los fans comenzaran a especular y crear teorías sobre un posible reencuentro de ‘High School Musical’, y así mismo, de la pareja que hace más de una década se convirtió en una de las favoritas de Hollywood.

Algo están tramando...

Hace unos días Vanessa Hudgens puso esa foto y ahora Zac Efron esta:#HighSchoolMusical pic.twitter.com/jcw1vZBpny — Mery Pompis (@PompisMery) July 22, 2022

¿Habrá reencuentro de High School Musical?

En 2006, ‘High School Musical’ dirigida por Kenny Ortega se convirtió en una sensación entre los más jóvenes, teniendo como protagonistas a Vanessa Hudgens (Gabriella Montez) y Zac Efron (Troy Bolton), lo cual bastó para que tuviera una segunda (20017) y tercera entrega (2008).

Aunque no con el cast original, en 2019 se estrenó la serie ‘High School Musical: The Musical: The Series’ protagonizada por Olivia Rodrigo y Joshua Bassett, inspirada en la película que marcó a toda una generación, aunque no alcanzó el mismo éxito y alcance.

Para 2020 en tiempos de pandemia, el elenco original de ‘High School Musical’ decidieron tener un reencuentro vía ZOOM (al igual que muchas otras producciones), a la que asistieron los personajes principales excepto, Zac Efron.

¿Zac Efron regresará a ‘High School Musical’?

Para la fotografía de Zac Efron en las inmediaciones de East High School en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, el actor escribió: “Don’t you… Forget about me” (No te... olvides de mí).

Mientras que para su respectiva publicación, Vanessa Hudgens escribió: “¿Recuerdas en el jardín de infantes cómo conociste a un niño y no sabías nada sobre él, luego, 10 segundos después, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”.

Si Zac Efron y Vanessa Hudgens no lo superan cómo lo voy a superar yo🥺🥺🥺 pic.twitter.com/64MrHc9OUq — Paola (@PaolaAguileraa2) July 22, 2022

Además de que se trataba del mismo lugar, algo curioso que notaron los seguidores de los actores (que ahora se han consolidado en películas más maduras) es que las manecillas del reloj que se encuentra afuera de la institución marcan horas muy similares cerca de las 5:00 p.m., por lo que se ha especulado que quizá ambos estuvieron juntos por alguna razón, ¿un reencuentro?

Hasta el momento no se ha confirmado que ‘High School Musical’ pudiera tener un reboot como en el caso de otras producciones de cine y televisión que tanto han revocado a la nostalgia, sin embargo, sería una noticia que llenaría de emoción a sus fans, quienes al igual que sus protagonistas han crecido pero no han olvidado la película que marcó su infancia-adolescencia.

