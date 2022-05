Hilary Duff fue captada en un concierto de The Killers en CDMX y hasta se tomó fotos con sus fans

La actriz disfrutó de la presentación de la banda en nuestro país.

El uso de cubrebocas nos ha hecho que en algunas ocasiones nos cueste trabajo distinguir a las personas que tenemos al frente, esto debido a que cubre casi la mitad de la cara, pero resulta que hay algunas que han desarrollado la habilidad de distinguir quien les está hablando con todo y mascarilla.

Esto fue lo que le pasó a una usuaria de Twitter llamada Neyda (@neeydaflores), quien publicó una foto con Hilary Duff, a quien se encontró en el concierto que The Killers ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“Ayer mi hermana y yo nos encontramos a Hilary Duff en el concierto de The Killers, ella fue nuestra infancia entera!”, publicó la chica en un tweet, el cual acompañó con una selfie que se tomó junto a la actriz.

Neyda también publicó otra foto en la que se puede apreciar que la intérprete de Lizzy McGuire estaba acompañada de su esposo, el músico Matthew Koma.

Ayer mi hermana @AnaCool_ y yo nos encontramos a @HilaryDuff en el concierto de The Killers 🤍 ella fue nuestra infancia entera! pic.twitter.com/t8TI7G9m1m — neyda.eth (@neeydaflores) April 30, 2022

Incluso la usuaria aseguró que gracias a este encuentro descubrió que era buena reconociendo a las personas con todo y cubrebocas.

“¿Qué aprendimos de esto? Soy buena reconociendo gente con cubrebocas”, escribió.

La imagen rápidamente se hizo viral y acumuló miles de “me gusta”.

Lo que todavía no sabemos es la razón por la que Hilary Duff viajó hasta México, o si es que solo es muy fan de The Killers. Además no han salido más fotos de fans que la hayan reconocido.

La actriz sin duda fue un icono de principios de los años 2000, gracias a sus personajes de Disney Channel. También emocionó a sus fans al anunciar su regreso a la pantalla con la serie de Star +, How I Met Your Father.

