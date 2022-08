“Hola Demonio”: El origen del supuesto nombre diabólico de Hello Kitty

¿Cómo es que un adorable gatito kawaii fue relacionado con supuestos rituales satánicos?

Hello Kitty está en todas partes. Si visitas un supermercado, es probable que encuentres al menos un producto relacionado con el personaje de Sanrio: platos y vasos, productos de papelería, ropa infantil, accesorios y golosinas. También hay todo un submundo de objetos no oficiales, como piñatas y alcancías. Junto con Super Mario y Bob Esponja, Hello Kitty ocupa un importante lugar entre los personajes más reconocibles de todo el mundo. Y aunque hoy la reconocemos como un adorable gatito con moño que representa todo lo kawaii, una leyenda urbana que data de hace más de 20 años dice que tiene un origen “demoniaco”.

En los años 80, prácticamente todos los productos de la cultura pop que alcanzaron éxito internacional fueron relacionados con el “diablo”. De los Pitufos, por ejemplo, se decía que eran criaturas satánicas cuya mercancía oficial cobraba vida por la noche; de Dungeons & Dragons se decía que incitaba a los jóvenes a realizar rituales satánicos (como ya lo vimos con Eddie Munson de Stranger Things y el personaje de la vida real en el que se basó su personaje). Y de Hello Kitty, el inocente gatito japonés, se dijo que su nombre quería decir “Hola, Demonio” y estaba basado en la triste historia de una niña con cáncer.

El verdadero origen de Hello Kitty

Hello Kitty, también conocida como “Kitty White”, fue creada por Yuko Shimizu y diseñada por Yuko Yamaguchi en 1974, con base en la fascinación japonesa de la época por todo lo europeo. Apareció por primera vez en un pequeño monedero transparente de Sanrio en 1975 y, al año siguiente, el personaje llegó a Estados Unidos. Con el paso de los años se convirtió en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos.

Yuko Shimizu tomó el nombre “Hello Kitty” de ‘A través del espejo y lo que Alicia encontró allí' de Lewis Caroll: al inicio de la novela, Alicia juega con un pequeño gato al que llama “Kitty”. El “Hello” viene de la filosofía de Sanrio como compañía: la comunicación entre todas las personas, que se refleja en prefijo de “Hello Kitty” como un saludo. El nombre original, de hecho, había sido “Hi, Kitty”, pero finalmente se decidieron por el que conocemos ahora.

¿Por qué Hello Kitty no tiene boca?

Aunque es obvio que “Hello Kitty” se traduce como “Hola, Kitty”, una leyenda urbana dice que el nombre en realidad quiere decir “Hola, Demonio”. Y dicha afirmación está basada en la historia de una mujer que, supuestamente, creó al personaje para complacer a Satanás. Según el relato, la mujer tenía una hija de 14 años a la que se le diagnosticó cáncer de boca y ella, desesperada, recurrió a todo tipo de rituales para curarla. El demonio le habría prometido curar a la hija si, a cambio, creaba a un personaje que pudiera dar la vuelta al mundo y, de esa manera, extendiera su doctrina satánica a toda la humanidad (okeeeei).

El personaje no tiene boca, supuestamente, porque es una referencia a la enfermedad que padecía la hija de su creadora. Y se llama “Hello Kitty” porque “Kitty” significa algo así como “demonio” en chino (cosa que es falsa y una simple búsqueda en Google resuelve el misterio).

En realidad, voceros de Sanrio han dicho que Hello Kitty no tiene boca porque la intención de su diseño es que las personas “proyecten” sus propios sentimientos en el personaje, además de que quieren que ella hable “desde el corazón”, pues representa la unidad y no tiene un idioma específico: le habla al mundo desde el lenguaje universal de la ternura. Yuko Yamaguchi sigue trabajando en Hello Kitty y toma las nuevas tendencias en entretenimiento y moda para crear nuevos diseños para el personaje.









