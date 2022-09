House of Hammer: El documental sobre Armie Hammer y los secretos de su familia

En tres capítulos, ‘House of Hammer’ recoge una serie de testimonios y evidencias del comportamiento del actor, además del historial de abusos dentro de la familia Hammer.

El mundo conoció a Armie Hammer por cintas como ‘El llanero solitario’, ‘The Social Network’ y ‘Call Me By Your Name’. Sin embargo, su nombre y apellido ahora están por siempre relacionados con una serie de denuncias en su contra, incluidos los comportamientos violentos y posesivos en sus relaciones con múltiples mujeres y, además, el canibalismo. ‘House of Hammer’, el nuevo documental de HBO Max, recoge los testimonios de personas que fueron víctimas y testigos de Hammer, además de la historia de su problemática familia.

Desde que surgieron las denuncias en su contra, que van desde violencia emocional y violencia física, además de abusos sexuales e incluso canibalismo (según varios mensajes que el actor envió a distintas mujeres con intención de comérselas, literalmente, y que se muestran en ‘House of Hammer’), Armie Hammer lo negó todo. No obstante, se retiró de Hollywood y se dice que ahora se dedica a vender propiedades de lujo en las islas Caimán.

Sus dos exnovias, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, aseguran que el actor las contactó por redes sociales e inició una relación con ellas, a pesar de que en ese momento seguía casado. Ambas son entrevistadas en ‘House of Hammer’ y describen hechos de violencia de los que vale advertirte desde ahora: si vas a ver el documental, recuerda que está lleno de fuerte contenido que describe actos violentos, violaciones y abuso emocional. También su tía, Casey Hammer, revela que él no es el único hombre de su familia que ha estado involucrado en actos de abuso.

El documental ya está disponible en HBO Max y está dividido en tres episodios de casi una hora de duración.

