Quién es Vermithor en House of the Dragon y por qué Daemon le canta

Si ya viste todos los episodios de la primera temporada, entonces probablemente te preguntas de dónde salió el gigantesco dragón. Si no lo has hecho, te advertimos que a continuación hay muchos spoilers de House of the Dragon y los libros en los que está basada.

En los últimos episodios de la primera temporada de House of the Dragon vimos apenas el inicio de lo que será una terrible guerra civil Targaryen: el rey Viserys murió, los Hightower usurparon el trono que le correspondía a Rhaenyra para coronar a Aegon II Targaryen y Rhaenys se fue con la noticia a Dragonstone. Una vez ahí, la reina legítima no lo tomó nada bien y el estrés le provocó un parto prematuro que terminó el la muerte de su hija Visenya. Mientras todo eso ocurría, Daemon Targaryen se preparaba para la guerra (en lugar de acompañar a su esposa en su propio campo de batalla que, como dijo su madre Aemma, es el alumbramiento). En una de las escenas lo vimos cantarle a un gigantesco dragón y ahora sabemos que esa enorme bestia es Vermithor. ¿Por qué es tan importante y qué nos dice de lo que vendrá en la segunda temporada de la serie? PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO Vermithor es un dragón legendario también conocido como La Furia de Bronce por el color de sus escamas, que perteneció al rey Jahaerys I Targaryen. Es tan poderoso que su fuego puede derretir el acero y, en el momento en que lo conocemos en House of the Dragon, tiene alrededor de 100 años de edad. El único que lo supera en tamaño es Vhagar (que, como sabemos, ahora pertenece a Aemond, desobedeció a su jinete y mató a Lucerys, el hijo mayor de Rhaenyra). ¿Qué significa la canción que Daemon le canta a Vermithor? Daemon se adentra en las entrañas de Dragonstone para despertar a la bestia y le canta una canción en alto valyrio, el idioma en el que lo hemos escuchado hablar frecuentemente con su sobrina y esposa. Sabemos que se trata de Vermithor por su color, pero también porque HBO lo confirmó inmediatamente después del estreno del último episodio: PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO Vermithor. Famed Unclaimed Dragon. — House of the Dragon (@HouseofDragon) October 24, 2022 Daemon canta la canción a manera de canción de cuna y muchos fans creen que, efectivamente, se trata de una canción de cuna tradicional Targaryen. El rey Jahaerys, quien fuera el antiguo jinete de Vermithor, se la cantaba a su dragón. Pero quizá hay algo más allá en las palabras de Daemon y un mensaje oculto en la letra de la canción: un par de versos rezan que “los fuegos han hablado y el precio se ha pagado con magia de sangre”. La teoría sugiere que la muerte de Visenya, la tercera hija de Daemon y Rhaenerys fue ese precio (algo que recuerda a la muerte del hijo de Daenerys a causa de un ritual en Game of Thrones). Esta es la letra de la canción de Daemon a Vermithor, traducida del alto valyrio al inglés y del inglés al español: PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO Escupefuego, Líder alado, Dos cabezas cantan a una tercera De mi propia voz: Los fuegos han hablado Y el precio ha sido pagado Con magia de sangre Con palabras de flama Con ojos despejados Para amarrar a los tres A ti te canto Como uno nos unimos Y con tres cabezas Volaremos como es nuestro destino Hermosa y libremente





