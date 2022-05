House of the Dragon, fecha de estreno y tráiler de la precuela de Game of Thrones

HBO Max al fin reveló cuándo podremos ver la esperada serie.

Después de un largo tiempo de espera, por fin HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de House of The Dragon, la precuela de la exitosa serie Game of Thrones. Además reveló la fecha de estreno de esta esperada producción.

Esta nueva historia se enfocará en la familia Targaryen y tendrá 10 episodios ambientados 200 años antes de los eventos que vimos en Game of Thrones. Además se desarrollará en Westeros durante una guerra conocida como Dance of the Dragons, la cual dio inicio gracias a los hermanos Aegon II y Rhaenyra en su búsqueda por el poder.

En el nuevo adelanto de House of the Dragon, se puede apreciar como uno de los personajes predice la llegada de una mujer al trono, lo cual está ligado al reinado de Daenerys, el cual vimos en la producción original conformada por siete temporadas.

Otra de las revelaciones que más emocionan a los fans, es ver cómo fue que los poderosos dragones de los Targaryen se extinguieron, además veremos cómo se desarrolla la trama hasta llegar al nacimiento de La Madre de Dragones con tres huevos que le regalaron el día que la obligaron a casarse con Khal Drogo.

La esperada precuela llegará el 21 de agosto de 2022 y promete volver a ser una de las más vistas en HBO Max, esto a pesar de que los seguidores de GOT, no quedaron muy satisfechos con el final de la serie creada por George RR Martin.

Entre los protagonistas se encuentran la actriz Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, y Matt Smith, quien será el príncipe Daemon Targaryen, heredero del trono que posee sangre de dragón.

