House of the Dragon: HBO comparte nuevas imágenes de la precuela de Game Of Thrones que llega en agosto

La nueva serie se estrenará el próximo 21 de agosto por la plataforma de streaming.

Los fanáticos de Game Of Thrones deben estar contentos, ya que HBO Max acaba de revelar nuevas imágenes de House of The Dragon, la precuela de la exitosa serie que se estrenará el próximo 21 de agosto.

Sin duda este verano estará lleno de emoción, aventura y misticismo con esta nueva entrega del universo creado por el escritor estadounidense George R. R. Martin, quien por cierto aseguró que esta producción que llega a dicha plataforma de streaming, “encantará” a sus seguidores.

Aunque aún no sabemos si la precuela dejará satisfechos a los fans de GOT, más por la inconformidad que generó el final de la aclamada serie, lo que sí es seguro, es que el nuevo póster oficial ha generado mayor expectativa acerca de la serie.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la plataforma, que pudimos ver a la princesa heredera Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) junto a su dragón Syrax; la imagen viene acompañada con la leyenda “el fuego reinará”.

House of he Dragon está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, y se centrará en los conflictos e intrigas que tendrán lugar durante el reinado de la Casa Targaryen luego de que el rey Viserys, interpretado por Paddy Considine, llegue al Trono de Hierro, teniendo como heredera a la princesa Rhaenyra.

Esta nueva entrega fue co-creada por el propio Martin junto a Ryan Condal. Además de los actores ya mencionados, el elenco contará con la participación de Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

