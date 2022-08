¡Dracarys! HBO Max confirma la segunda temporada de House of the Dragon

La plataforma de streaming emocionó a los fans de la serie al anunciar que tendremos a la familia Targaryen para rato.

Todavía no se estrena el segundo episodio de la primera temporada de House of the Dragon, y HBO Max ya confirmó que veremos a la familia Targaryen más tiempo con el anuncio de la segunda temporada de la esperada precuela de Game Of Thrones.

El 21 de agosto pudimos ver el primer capítulo de esta producción que tiene el récord de 10 millones de televidentes solo el día de su lanzamiento.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por eso no nos extraña, que con tal solo el estreno del piloto, HBO confirmó que la serie regresará con una segunda temporada.

Fue a través de un video breve en el que se alcanza a ver el escudo de la casa Targaryen y el número dos, en el que dieron esta noticia que resulta emocionante, ya que esperamos con ansias lo que nos depara el próximo domingo, así que saber que la historia de esta familia tendrá muchos más capítulos, es una noticia magnifica.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Según la revista The Wrap, la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi agradeció a través de un comunicado todo el trabajo de la producción en House of The Dragon, además reconoció el apoyo de los fans que hasta ahora han estado muy interesados en la serie.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de ‘House of the Dragon” ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como un tipo de televisión que hay que ver”, dijo Francesca.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cabe destacar que hasta el momento no se tienen más detalles de la segunda temporada, esto debido a que apenas se estrenó el primer episodio de la primera entrega, por lo que tendremos que esperar bastante tiempo para tener más información.

Fire reigns. #HouseoftheDragon has been renewed for Season 2. pic.twitter.com/6CxhzC7SKv — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 26, 2022

Podría interesarte