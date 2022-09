House of the dragon: ¿Qué significa el ciervo blanco que vio Rhaenyra Targaryen?

Un nuevo integrante llegó a la familia Targaryen y desató la disputa entre la dinastía más poderosa de los Siete Reinos.

House of the Dragon es la serie del momento y cada domingo nos tiene pegados a la pantalla para saber cómo avanza la pelea por el trono de Hierro entre los integrantes de la familia Targaryen, la cual tiene muchos secretos que ya queremos descubrir.

ESTA NOTA TIENE SPOILERS

En el tercer episodio llamado Second of His Name, vimos un salto en el tiempo que se adelantó al nacimiento del nuevo hijo que tuvo el Viserys, un varón a quien decidió llamar Aegon II.

Por su parte, Alicent se encuentra nuevamente embarazada, pero se ve en medio de la toma de decisiones acerca del futuro heredero, ya que su padre Otto Hightower, busca que el niño reemplace a Rhaenyra en la toma del poder.

Hay que recordar que Rhaenyra ya había sido seleccionada como la heredera al trono por parte de su propio padre, ya que esta nueva disputa empezará una guerra dentro de la misma casa Targaryen.

No solo este nuevo elemento se volvió tendencia en redes sociales, ya que varios usuarios comenzaron a preguntarse por el ciervo blanco que se le apareció a la princesa.

En el episodio vimos el cumpleaños del pequeño Aegon, el cual generó que tanto su padre, como los huestes se lanzaron a la caza de un legendario ciervo blanco que simboliza el poder, sin embargo, no tuvieron éxito, ya que nunca lo vieron, por lo que al final terminaron matando a un animal de esta especie pero de pelaje rojo.

Esto resulta muy importante y podría ser una pista, ya que en otra escena, pudimos ver como Rhaenyra es la que se encuentra con este raro ciervo, incluso ella evita que Criston Cole trate de asesinar al animal, pues está segura que se trata de alguna señal.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en especular que esta aparición es sin duda la señal de que la princesa es la heredera legitima para gobernar los Siete Reinos.

El encuentro con el white hart. Por si quedaba alguna duda de que Rhaenyra Targaryen es la única heredera legítima del trono de hierro. Aquí te defendemos, reina. #HouseOfTheDragon #HOTDpic.twitter.com/0UIqagkepN — Carla ❁ (@shannonlada) September 5, 2022









