“Hace tres años que no cobro un salario”: Ignacio López Tarso habla de su difícil situación económica

El actor de época de cine de oro se ha ido quedando sin los ahorros que tenía.

Ignacio López Tarso es uno de los actores más importantes del país, y de los pocos que siguen activos de la época de cine de oro mexicano, por lo que causa sorpresa que en una reciente entrevista haya declarado que se encuentra atravesando por una difícil situación económica.

Hace unas semanas, se dio a conocer que el primer actor atravesó por una etapa complicada de salud, y que regresaría a los escenarios después de mantenerse alejado durante un tiempo. Fue justo esta ausencia, así como la Pandemia de COVID-19, la que afectó al histrión en sus finanzas.

“A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor”, confesó López Tarso en una entrevista con el programa matutino Sale el Sol.

También mencionó que aunque no ha cobrado un salario no está en la bancarrota, ya que recibe apoyo de Televisa.

“Tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida cobro una cantidad mensual, esa cantidad es suficiente para vivir y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo. Me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”.

El intérprete de “Macario” se siente un poco decepcionado de que no ha podido retomar su carrera profesional al 100%, pero reveló que ya trabaja en una obra teatral que se transmitirá por streaming.

“Estamos preparado una nueva obra con tres personajes fundamentales que son los tres personajes importantes del relato que son don Agustín de Iturbide, el otro es Fray Servando Teresa de Mier y el tercer personaje que es el que le da un toque de picardía al asunto es la Güera Rodríguez”, dijo.

Por otro lado, confirmó que estuvo hospitalizado por neumonía, pero que ya se recuperó por completo.

Estoy muy bien afortunadamente, fueron pocos días (hospitalizado). Fueron cuatro días en el sanatorio, salí de ahí ya absolutamente curado. Sí estoy sano, así pienso llegar a dentro de tres años que cumpliré cien años”, concluyó.













