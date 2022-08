Iker “El niño millonario”: Así celebró sus 100 mil suscriptores en YouTube

El pequeño influencer ya superó los 200 mil suscriptores en la plataforma y solo tiene cinco años.

Desde Escobedo, Nuevo León, llegó la nueva sensación de YouTube. Se trata de Iker “El niño millonario”, un pequeño youtuber de cinco años que en muy poco tiempo se ha viralizado a tal nivel que ya cuenta con 213 mil suscriptores en la plataforma de videos. Si no sabes quién es, a continuación te dejamos el video que lo hizo famoso, al lado de “La granja Sanitaria”:

Por sus respuestas ágiles y chistosas, Iker saltó a la fama casi inmediatamente, así que le abrieron su propio canal y meses después YouTube le envió su placa por obtener 100 mil suscriptores. Su mamá y su abuela son las administradoras de su canal, así que todo queda en familia (recordemos que YouTube no permite a menores de 13 años tener cuentas en su plataforma).

Iker celebró este gran logro a su corta edad con una fiesta por todo lo alto y dejó prueba de la pachanga en el video que puedes ver a continuación.

“Cuando les digan que sus sueños no serán posibles NO LES CREAS! Cuando te digan que lo que haces no está bien o que no sirves para nada NO LES CREAS! El primer Niño de Escobedo con placa de YouTube”, puede leerse en un post de celebración en su cuenta de Instagram (donde tiene casi 100 mil seguidores).

Iker es muy popular en Nuevo León y hay muchos videos virales de él saludando a la gente que se encuentra en la calle. Es muy probable que llegue a su primer millón de seguidores en muy poco tiempo.





