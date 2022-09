Ismael Cruz, el actor puertorriqueño en “Los anillos de poder”

El actor de 35 años da vida al elfo Arondir en la nueva serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder”.

Si no habías escuchado el nombre de Ismael Cruz Córdova, probablemente lo harás durante los próximos meses, pues el actor da vida al elfo Arondir en la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder, poniendo así en alto su orgullo latino en la nueva producción de Prime Video.

La carrera del actor puertorriqueño de 35 años se impulsó tras interpretar al personaje de Mando en Sesame Street, pero también ha participado en importantes proyectos fílmicos como Mary Queen of Scots, The Undoing, Settlers y Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

Y ahora con su participación en Los anillos de poder, el actor busca dar más visibilidad a sus raíces, ya que a lo largo de su carrera se ha dado cuenta que algunos papeles no estaban hechos para él.

“Estuve explorando diferentes medios por mucho tiempo hasta que encontré el teatro. Fue la primera vez que la gente estaba reunida para escuchar lo que tenía que decir, y esas experiencias de que mi voz se escuchara intencionalmente por primera vez, y ver a la gente conmovida y en tiempo real, fue una de las cosas más empoderadoras para mí”, dijo en entrevista a El Universal.

Quién es Ismael Cruz

Ismael Cruz nació el 7 de abril de 1987 en Puerto Rico, por lo que actualmente tiene 35 años. Ha participado en cortometrajes, miniseries, y películas como:

Stray Bullet 2

El cuerpo del delito

The Good Wife

White Alligator

La Edwin

La lotería

Chaser

Sesame Street

In the Blood

Mary Queen of Scots

Miss Bala

The Mandalorian

The Undoing

The Lord of the Rings: The Rings of Power

