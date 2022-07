El día que Chabelo le reclamó en vivo a Jacobo Zabludovsky por un auto robado

Este video de 1975 muestra cuando Chabelo invadió el noticiero de Jacobo Zabludovsky para buscar un vocho que le robaron.

Jacobo Zabludovsky, el presentador de noticias que durante décadas fue el rostro de los gobiernos en turno (desde la década de los 60 hasta los dosmiles) y el amigo de todos los niños, Xavier López “Chabelo”, tuvieron un extraño encuentro en vivo. Si ese momento no hubiera quedado registrado en video, probablemente nadie lo creería.

Todo ocurrió en 1975, durante una emisión del noticiero matutino ‘Domingo a Domingo’, conducido por Zabludovsky. Esto es lo que ocurre en el video: Chabelo entra vestido con pantalones acampanados, una bomber jacket azul y un casco de motociclista en la mano, en busca de su auto robado. “¿No te equivocaste de estudio?”, le pregunta Zabludovsky. “Este horario era mío antes”, le responde Chabelo, lo que provoca las risas de los camarógrafos.

Cuando Zabludovsky le pregunta qué está buscando, Chabelo le cuenta que un día antes, sobre avenida Insurgentes, le robaron su coche: un Volkswagen Sedán verde con placas 850Z382 de Alemania (esto nos hace preguntarnos cómo se vería Chabelo, quien mide 1.92, dentro de un vocho sesentero).

Zabludovsky quiere reír, pero Chabelo quiere llorar. “A lo mejor alguien se lo llevó por equivocación”, comenta. ”Es lo que yo creo. Nada más que no lo han regresado, a ver si una persona no lo ha visto por ahí”. Luego Chabelo le repela a un miembro de la producción que se burla de su situación: “Si estuviera asegurado no estaría aquí. Bueno, ¿tú qué te metes?”.

Chabelo dice entonces que le regalará algo a la persona que se lo regrese. Sale del estudio y, en un hecho que hoy sería impensable, regresa a cámara para dar el teléfono de su casa: 548-81-08.

Definitivamente “era otro México”. Jacobo Zabludovsky fue conductor del noticiero ‘24 Horas’ de 1970 hasta el año 2000, pero permaneció más tiempo al aire. Chabelo se ha consagrado por haber permanecido 42 años ininterrumpidos al aire en su programa de concursos ‘En Familia’. Ambos, para bien o para mal, son iconos de la televisión mexicana y este video plasma un poco la relación de amistad que había entre ellos.

