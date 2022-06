Jamie Campbell Bower: El actor que fue de Harry Potter a Stranger Things 4

Quizá lo recuerdes como un vampiro malvado en ‘Twilight’, ahora el actor es un personaje muy importante de la serie ochentera.

La cuarta temporada de una de las series más exitosas de Netflix, Stranger Things, está aquí después de tres años. Ya fuimos testigos de una batalla sobrenatural en el Starcourt Mall de Hawkins, que dejó al pueblo traumatizado y con muchas heridas por sanar. Sin embargo, no ha habido tiempo para tomar un descanso ni para ir a terapia: en Stranger Things 4, entre los horrores del bullying y las amenazas paranormales, los personajes que ya conocíamos se enfrentan a nuevos peligros. No tienen que hacerlo solos: ya conocimos a Eddie Munson (Joseph Quinn) y a Argyle (Eduardo Franco), quienes se unen a la pandilla contra los demogorgones, el gobierno de los Estados Unidos, los preparatorianos californianos y los rusos. También vimos a Victor Creel, interpretado por el mismo Robert Englund que fue Freddy Krueger en ‘Pesadilla en la calle Elm’.

Otro nuevo personaje que conocimos en Stranger Things 4 es el interpretado por Jamie Campbell Bower, a quien probablemente recuerdas por el papel del joven Gellert Gridelwald en la segunda parte de ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte’ y ‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’. Muchos conocieron al actor por ‘Twilight’, en las cintas ‘Luna nueva’ y ‘Amanecer’ como Caius, uno de los tres líderes del clan Volturi.

Jamie Campbell Bower nació en Londres en 1988 y, antes de dedicarse de lleno a la actuación, era vocalista y guitarrista de Counterfeit. Ahora llega a la serie de Netflix y es difícil hablar de él si no has visto el Volumen 1 completo. Si no has terminado con la primera parte de la cuarta temporada, ve a verla y vuelve cuando la hayas visto. Anda, aquí te espero. No queremos spoilear a nadie.

¿Quién es Jamie Campbell Bower en Stranger Things?

Jamie Campbell Bower es Peter Ballard, pero también es Henry Creel, pero también es 001, pero también es Vecna. Así es. Pasaron tres temporadas sin que sospecháramos que el verdadero enemigo estaba, efectivamente, relacionado con Eleven y era casi tan poderoso como ella.

Para transformarse en el monstruo, Campbell Bower dice que pasó más de siete horas de maquillaje, en ese traje viscoso que, según la producción, requirió de efectos especiales y varios litros de lubricante. En Stranger Things 4 también conocimos al actor como una especie de hermano mayor de Eleven, quien pasa estoico gran parte del Volumen 1 hasta que se revelan sus intenciones.

En entrevista con Entertainment Tonight, Jamie Campbell Bower adelantó que veremos mucho más de Vecna en el Volumen 2. Y, cuando le preguntaron cuál sería la canción que lo salvaría de sus garras, él respondió que ama la versión de “Running Up That Hill” de Placebo (que también mencionamos en la historia de la canción de Kate Bush que volvió desde los años 80).

