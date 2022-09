Jane Fonda sorprende al mundo al revelar que tiene cáncer

La actriz Jane Fonda causó un fuerte impacto entre sus fans este viernes tras revelar en sus redes sociales que padece cáncer, y que ya se encuentra inmersa en tratamientos de quimioterapia.

Fue en Instagram donde la celebridad, de 84 años, difundió la noticia, aunque pidió a su público que no se cundiera en pánico, ya que aseguró que se trata de un tipo de cáncer que es bastante tratable.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir: me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano, y he comenzado mis tratamientos de quimioterapia”, escribió la famosa.

“Este cáncer es muy tratable. El 80 por ciento de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada”.

¿Cómo ve Jane Fonda el cáncer?

La estrella de producciones como “Grace and Frankie” y “Barbarella” se ve a sí misma como una mujer con suerte y llena de privilegios a pesar de su condición, ya que, principalmente, goza de un buen seguro médico y el acceso al mejor personal de salud y tratamiento, algo de lo que mucha gente carece en estos días.

“Casi todas las familias de los Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro, y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y eso no está bien”, agregó.

Y aunque el cáncer es una enfermedad que ha paralizado a muchos de quienes la han padecido, eso no ocurrió con Fonda, ya que la celebridad afirmó que ya lleva medio año recibiendo sus tratamientos de quimioterapia y que su cuerpo los ha admitido demasiado bien. Ella, más bien, ve el cáncer como un maestro de vida.

“El cáncer es un maestro y yo estoy prestando atención a las lecciones que tiene para mí. Una cosa que ya me ha enseñado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar en la comunidad personal para no sentirnos abandonados”, se lee en el texto.

“Y el cáncer, junto a mi edad (casi 85 años), definitivamente enseña la importancia de adaptarse a nuevas realidades”.

¿Qué es el linfoma no hodgkiniano?

El tipo de cáncer denominado linfoma no hodgkiniano es la segunda categorización general de un linfoma, y se trata de una enfermedad que ataca, principalmente, el sistema linfático, que forma parte del sistema inmune del cuerpo y se encarga de combatir los gérmenes.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, este cáncer ocasiona que los glóbulos blancos, a los que también se les conoce como linfocitos, crezcan sin control en el organismo, causando que los ganglios linfáticos se hinchen y provoquen bultos o tumores en todo el cuerpo.

Existen varios subtipos que pueden entrar en esta categoría de linfoma, como el difuso de células B o el folicular, que son bastante comunes entre quienes han padecido este tipo de cáncer.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su aparición aunque hay ciertos parámetros que pueden influir en ello, como la ingesta de medicamentos que inhiban el sistema inmune; ciertas infecciones bacteriológicas o virales, como el VIH; el contacto directo con sustancias químicas como pesticidas; o el propio avance de la edad, ya que hay reportes de que mucha gente que lo ha padecido era mayor a 60 años.

Otros problemas de salud de Jane Fonda

Esta no es la primera ocasión en que la famosa ha tenido que enfrentarse a un decaimiento grave en su salud durante sus años de actividad, de acuerdo con medios internacionales.

Por ejemplo, en 2018 le extirparon un crecimiento cancerígeno que se le había formado en el labio, por lo que tuvo que ocupar un vendaje durante toda la promoción de la cuarta temporada de su serie “Grace and Frankie”.

Además, en el 2010 también se enfrentó con la posibilidad de tener cáncer de mama luego de que le diagnosticaran un tumor pequeño en uno de sus senos durante sus chequeos de rutina, aunque al extraerlo se concluyó que era benigno.

