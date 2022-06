Jenna Ortega: ¿Quién es la actriz con ascendencia mexicana que dará vida a ‘Merlina’ en la serie de Tim Burton?

Netflix reveló la primera imagen de Jenna Ortega como ‘Merlina’ en la serie de Tim Burton sobre ‘La familia Addams’.

‘Wednesday’, la nueva serie de Tim Burton sobre la hija de ‘La Familia Addams’ en Netflix ha causado grandes expectativas entre todos aquellos curiosos y fanáticos de la oscuridad.

Al tanto, recientemente, la plataforma de streaming reveló las primeras imágenes de Jenna Ortega, la protagonista de la serie caracterizada como ‘Wednesday’ o mejor conocida como ‘Merlina’ para México y diferentes países de Latinoamérica.

La imagen de Jenna Ortega como ‘Merlina’ ha dado la vuelta al mundo, haciendo que el nombre de la actriz se ponga en un punto muy importante, además de que gracias a su trabajo en diversas cintas, ya es una promesa del cine de terror.

De hecho, recientemente ganó el premio ‘Most Frightened Performance’ en los MTV Movie & TV Awards, en los que se convirtió en una de las más perseguidas por los reflectores.

Y en caso de que aún no sepas quién es la actriz que dará vida a ‘Wednesday’ o ‘Merlina, aquí te dejamos un breve perfil sobre ella, el cual ya es muy poderoso con solo 18 años de edad.

¿Quién es Jenna Ortega?

Jenna Marie Ortega, mejor conocida en el medio artístico simplemente como Jenna Ortega es una actriz estadounidense con ascendencia mexicana y puertorriqueña.

La actriz nació el 27 de septiembre de 2003 en Coachella, California, Estados Unidos y comenzó su carrera cuando tan solo era una niña de aproximadamente 10 años, al dar vida a Annie en la película de terror sobrenatural ‘Insidious: Chapter 2′ de 2013 y a Mary Ann en la película directa a video ‘The Little Rascals Save the Day’ de 2014.

A partir de esos dos filmes, comenzó a llamar la atención de la crítica, conocida ya como “la reina del grito”, Jenna Ortega tuvo un pasó por Disney, al aparecer en la serie ‘Stuck In The Middle’ en la que dio vida a Harley Díaz, pasando a la ficción lo que vivía en la vida real, pues es la hermana mediana de siete hermanos en total.

La carrera actoral de Jenna Ortega

En la cadena del ratón, también tuvo el papel de la Princesa Isabel en la serie animada de Disney Channel ‘Elena of Avalor’. Después del éxito internacional que ganó con aquellos proyectos y de pasar también por la serie de comedia dramática ‘Jane The Virgin’ de The CW, interpretando la versión joven de Jane Villanueva, el terror llegó a su vida... profesional.

En 2019 dio vida a Ellie Alves en la serie de suspenso ‘You’ de Netflix, y de ahí no ha parado, apareciendo en las películas: ‘Saving Flora’ de 2018, ‘The Babysitter: Killer Queen’ y ‘Songbird’ de 2020, ‘Yes Day’ y ‘The Fallout’ de 2021.

Sin embargo, el 2022 se ha convertido en su año, comenzando con su personaje como Tara Carpenter en ‘Scream 5′ (considera su papel estrella con grandes críticas y por la cual se ha ganado el apodo de ‘la reina del grito’), el cual le bastó para interpretar a Skye Willow en ‘Studio 666′ y a Lorraine Day en ‘X’.

La vida personal de Jenna Ortega

Jenna Ortega como cualquier joven de 18 años, tiene una gran actividad en redes sociales, principalmente en Instagram, en donde además de postear sobre sus proyectos profesionales, también comparte un poco de su vida como hobbies, viajes, paseos con amigos y una marcada atracción por la moda.

La actriz ha destacado por su filantropía y también ha mostrado su interés en diversos temas sociales, pronunciando su activismo hacia temas como la discriminación y los derechos LGBT, así como su postura en contra de las armas y la violencia.

Es así como Jenna Ortega se ha convertido en una gran promesa del cine de terror, y ahora con su papel como ‘Merlina’ ha provocado grandes expectativas. Por lo tanto, será mejor que no le perdamos el paso.

