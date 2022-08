“Su histeria me asusta”: Surgen nuevas revelaciones de Jennette McCurdy sobre abusos de su madre

La actriz de Nickelodeon reveló un nuevo avance de su próximo libro: ‘Me alegra que mi madre muriera’.

Jennette McCurdy sorprendió a sus seguidores, al anunciar que lanzaría el libro I’m Glad My Mom Died (‘Me alegra que mi madre muriera’), en el que relataría los abusos que sufrió por parte de su mamá, quien la explotó física y psicológicamente para que alcanzara la fama.

De acuerdo con la actriz de Nickelodeon, fue gracias a estos abusos, que decidió dejar la carrera en la actuación, esto a pesar de la fama que alcanzó con programas como iCarly y Sam y Cat.

Ahora, la actriz reveló en un nuevo extracto de sus próximas memorias, que fue rechazada cuando le dijo por primera vez a su madre, Debra McCurdy, que quería dejar la industria.

“Estoy sentada en mi asiento elevado porque todavía soy lo suficientemente pequeña como para tener que sentarme en él”. “‘Ya no quiero actuar’, digo antes de darme cuenta de lo que he dicho. Mamá me mira por el espejo retrovisor. Una mezcla de conmoción y decepción llena sus ojos. Inmediatamente me arrepiento de haber dicho algo”.

La madre de McCurdy reacciona: “‘No seas tonta, te encanta actuar. Es lo que más te gusta en el mundo’, dice mamá de una manera que suena como una amenaza”, se lee en el extracto del libro que compartió Entertainment Weekly.

La actriz también reveló que su madre se puso “histérica” al escuchar esta confesión de su parte, por lo que tuvo que aguantar y seguir con su carrera, aunque no era lo que ella quería.

“¡No puedes renunciar!” ella solloza ¡Esta era nuestra oportunidad! ¡Esta era nuestra oportunidad!’”, escribió McCurdy sobre su madre.

Continúa: “Golpea el volante y accidentalmente toca la bocina. El rímel se desliza por sus mejillas. Está histérica, como yo estaba en la audición de Homicidios de Hollywood. Su histeria me asusta y exige que me ocupe de ella”.

La intérprete que ahora tiene 30 años, confesó que fue hasta que su madre murió, que por fin pudo dejar la carrera en el mundo del espectáculo, ya que era una situación que la hacía infeliz y le provocó depresión.

También reveló que su mamá controlaba cada aspecto de su vida, incluso cuando era adolescente. Además le blanqueó los dientes y cambió su imagen, sin que ella quisiera.

“No sabía cómo encontrar mi identidad sin mi mamá”, dijo. “Y no voy a mentir. Fue muy difícil llegar hasta aquí. Pero ahora estoy en un punto de mi vida al que nunca creí que llegaría. Finalmente me siento libre”, declaró.

