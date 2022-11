Jennifer Aniston revela que se sometió por años a FIV para quedar embarazada

‘Ya no tengo nada que esconder’, dijo la actriz en una íntima entrevista donde por primera vez habló sobre sus problemas de fertilidad y los injustos señalamientos cuando terminó su relación con Brad Pitt.

Jennifer Aniston, la actriz que protagonizó durante 10 años la exitosa serie de comedia Friends, por primera vez rompió el silencio para revelar detalles muy íntimos que tienen que ver con su deseo de ser madre y los problemas de fertilidad que enfrentó por mucho tiempo, los cuáles había mantenido en secreto incluso cuando terminó su relación con Brad Pitt y la señalaron de ser una persona ‘egoísta’.

En entrevista exclusiva para la nueva edición de diciembre de la revista Allure en la que aparece en la portada con un diminuto traje de baño en color negro de la marca Chanel, la actriz de 53 años confesó que se sometió a FIV (Fecundación in vitro) durante años en un esfuerzo por tener un hijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La noticia llega luego de que fue señalada por mucho tiempo, ya que se especuló que nunca quiso quedar embarazada para supuestamente continuar carrera y ‘mantener su cuerpo’, sin embargo, por primera vez habló sobre la verdad.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés. Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba apostando a todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos’, hazte un favor.’ Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado. No tengo ningún arrepentimiento, de hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más ‘¿Puedo? Quizás. Quizás. Quizás.’ Ya no tengo que pensar en eso”, reveló.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Jennifer Aniston mencionó que ese íntimo hecho en su vida lo mantuvo en secreto para protegerse y que en este punto ya no tiene nada que esconder.

“Pasé tantos años protegiendo mi historia sobre la FIV. Soy muy protectora con estas partes, porque siento que hay muy poco que puedo guardar para mí. El mundo crea narrativas que no son ciertas, así que también podría decir la verdad. Siento que estoy saliendo de la hibernación. No tengo nada que ocultar”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Su ruptura con Brad Pitt

La pareja fue muy mediática y por ello cuando se supo que se iban a divorciar supuestamente porque ella no quería hijos y él sí, la actriz fue tachada de egoísta, pues decían que solo le interesaba su carrera y mantener intacto su físico, pero no fue así y por ello finalmente rompió el silencio y habló sobre el concepto erróneo de su matrimonio anterior con Brad Pitt.

“Solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que esconder en este momento”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Finalmente, cuando le preguntaron si se volvería a casar, la actriz de Friends dijo que no, pero sí está interesada en una relación estable y añadió que por el momento está trabajando en sí misma.

La edición de diciembre de 2022 de Allure estará disponible de manera física en Nueva York y Los Ángeles el 14 de noviembre y en todo Estados Unidos desde el 21 de noviembre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte