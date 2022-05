Jennifer Aniston reveló que lleva más de 20 años luchando contra el insomnio y sonambulismo

La actriz de ‘Friends’ confesó a la revista People que tiene graves problemas para conciliar el sueño desde los 30 años.

Cuando hablamos de las celebridades de Hollywood pensamos que llevan una vida perfecta llena de lujos, viajes y mucho glamour, sin embargo, como los seres humanos que son también suelen ser víctimas de cosas no gratas o su estado de salud se ve afectado por su intenso ritmo de trabajo.

Pero así como pueden vivir en el estrés debido a sus actividades, también pueden sufrir de padecimientos médicos difíciles de controlar como le sucede a la actriz de ‘Friends’, Jennifer Aniston.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En una entrevista para la revista ‘People’, Aniston habló sobre el problema de insomnio con el que ha luchado por décadas. La actriz, de 53 años, mencionó que desde los 30 años o antes inició con problemas para dormir, algo que le ha provocado episodios de ansiedad y sonambulismo.

“Creo que comenzó en algún momento de mis 30 o incluso antes, pero no empiezas a notar los efectos de la falta de sueño cuando somos más jóvenes porque somos muy invencibles. Además, lo peor es que cuanto más te preocupa irte a la cama y no dormir, menos duermes”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La actriz reveló que se dio cuenta que su problema para dormir le estaba afectando sus días en general, su productividad en el trabajo y su mente y cuerpo. Además, descubrió que a veces se levantaba de la cama mientras estaba dormida y caminaba por su casa, es decir, que sufría de sonambulismo.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este padecimiento es más común en niños y normalmente se supera antes de los diez años, pero en adultos es más complicado, ya que ‘tiene mayores probabilidades de confundirse o de coexistir con otros trastornos del sueño y enfermedades’. También se menciona que es hereditario y en la adultez probablemente se relaciona más con otras enfermedades preexistentes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Jennifer Aniston también reveló que aunque al inicio no le dio importancia por que era joven, después tuvo que buscar ayuda médica porque su problema sí era grave.

“Se convirtió de repente en algo con lo que realmente estaba luchando. Solía ser lo último en la lista, pero realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud que son la dieta, el ejercicio y el sueño, si realmente no puedes hacer ejercicio y realmente no puedes comer bien si no has dormido bien porque tu reloj biológico está completamente alterado”, agregó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para remediar esto, la actriz contó que ahora fija una hora para acostarse cada noche y aleja su teléfono móvil de su habitación para evitar distracciones. Eso sí, confesó que algo que nunca dejará de hacer es dormir con sus perros.

“¡Es demasiado acogedor cuando se abrazan! Vale la pena”, dijo.

Podría interesarte