JLo y Ben Affleck se tatúan juntos y nos enseñan el verdadero significado de los tatuajes en pareja

Jennifer López y Ben Affleck se tatúan juntos como símbolo de su gran amor.

Jennifer López y Ben Affleck se tatúan juntos como símbolo de su gran amor… y es que la pareja es una de las favoritas entre las celebridades, sobre todo porque nos demostraron que las segundas oportunidades existen y pueden ser las indicadas. Desde su reencuentro, JLo y Ben no se separan ni un minuto y esta vez prometen que su amor será por siempre porque están dispuestos a hacer las cosas bien esta vez.

Ambos artistas han plasmado su amor de diferentes maneras, entre ellas, su matrimonio en el que se prometieron estar juntos en la salud y la enfermedad, sin embargo, parece que nada es suficiente para decirse cuánto se aman, pues recientemente JLo y Ben Affleck se tatuaron en honor al otro y llevar su amor hasta en la piel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Jennifer López y Ben Affleck se tatúan juntos

De Día del Amor y la Amistad vaya que muchos hacemos locuras por amor, incluso las mismas celebridades. Jennifer López presumió a través de su cuenta de Instagram, que ya lleva a Ben Affleck hasta en la piel, literalmente, pues la pareja se hizo tatuajes representativos de su unión y nos demuestran que para el amor no hay edad ni barreras.

Jenn se tatuó el símbolo del infinito atravesado por una flecha y sus nombres escritos, mientras que el actor tiene dos flechas cruzadas con las iniciales de ambos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Compromiso. Feliz Día de San Valentín, mi amor”, escribió la celebridad en su ubicación.

Las fotografías de JLo no fueron sólo para presumir sus tatuajes, también para hacer un recuento de su amor con el actor, incluso, recordó algunas de las fotografías que les tomaron en los Oscar de 2003, durante la primera parte de su amor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los tatuajes en pareja

Los tatuajes en pareja son una tendencia que va cada vez más en aumento y, está bien, sin embargo, sí debes considerar varios puntos; la más importante es que ambos estén completamente seguros de lo que van a hacer, se trata de algo importante que, literal, estará en su piel.

No existe un tiempo de relación adecuado para que tomen la decisión de tatuarse juntos, pues debe ser el necesario para que estén convencidos de su decisión. Si alguno de los dos lo duda, entonces lo mejor será no hacerlo. No es presión y mucho menos un sello de pertenencia, tiene que ser un símbolo especial de su amor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Jennifer López y Ben Affleck ha demostrado que para su amor no hay barreras y ahora lo han sellado con especiales tatuajes.

Podría interesarte