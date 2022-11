JLo aplaude la coparentalidad de Ben Affleck y Jennifer Garner: ‘Trabajan muy bien juntos’

Jennifer Lopez ofreció una entrevista a Vogue en la que hizo varias declaraciones sobre su vida personal y matrimonio con Ben Affleck.

Pese a que JLo creyó muchas veces en el amor y al final sus relaciones no resultaron como ella esperaba, el regreso de su ahora esposo Ben Affleck a su vida la cambió por completo y quizá ahora sí puede afirmar con certeza que vivirá su ‘felices para siempre’.

Al menos así lo reveló en una entrevista exclusiva para Vogue en la que protagoniza la portada de la siguiente edición con imponentes fotografías.

En la plática para la revista, Jennifer Lopez abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida personal, entre ellas, el resurgimiento de su romance con Affleck, el cambio de su apellido, por qué sus relaciones pasadas no salieron como pensaba y hasta algunas declaraciones sobre la coparentalidad de Ben Affleck y Jennifer Garner, la ex esposa y madre de los hijos de su ahora pareja de vida.

El fracaso de sus antiguas relaciones

JLo afirmó que probablemente una de las razones por las que no siguió con sus ex parejas es porque pensaba en ellas antes de sí misma.

“Simplemente no entendía lo que era cuidarme a mí mismo, no anteponer los sentimientos y necesidades de otra persona, y tu necesidad de que te amen, a cuidarte a ti mismo. Te conviertes en un pretzel para la gente y piensas que eso es algo noble, ponerte en segundo lugar. Y no lo es, esos patrones se convierten en patrones profundos que llevas contigo, y luego, en cierto punto, dices: Espera, esto no se siente bien. ¿Por qué nunca soy feliz? Finalmente dije, es hora de que me descubran”, dijo.

El cambio de su apellido

Jennifer Lopez ha sido cuestionada sobre por qué cambió su apellido por el de su esposo, lo cual es una práctica usada en la antigüedad calificada como algo machista, sin embargo, la artista dijo que se sentía empoderada y le parecía un acto muy romántico.

“La gente todavía me va a llamar Jennifer López . Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso... Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo mucho control sobre mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance”, afirmó.

Sobre Jennifer Garner y su coparentalidad con Ben Affleck

Además de hablar sobre la importancia de las nuevas generaciones a alzar la voz a temas tabú con la finalidad de progresar en ideales y mejorar el ambiente en la sociedad, Jennifer Lopez no solo señaló los valores que le ha inculcado a sus hijos, si no también mencionó la importancia de cómo Jennifer Garner, la ex de Ben y él sobrellevan la paternidad compartida para educar a sus hijos con madurez y sin conflictos porque cada uno ya tiene una vida con otra pareja.

“Hacen una coparentalidad increíble, y trabajan muy bien juntos”, dijo.

Así mismo mencionó que espera los hijos de Ben vean un nuevo aliado en ella y sus hijos a su vez vean a un aliado en él, por lo que comprueba que su relación actual va por un muy buen camino.

