JLo habla de la baja autoestima que sufrió al no ser nominada en los Premios Óscar: “Decepcioné a todos”

La actriz reveló el duro momento que vivió cuando no fue considera entre las nominaciones por su papel en la película Hustlers.

Jennifer Lopez acaba de estrenar su documental Halftime en Netflix. Aunque el objetivo era mostrar cómo fue que llegó y se preparó para el show del medio tiempo del Super Bowl LIV, en el que cantó junto a Shakira, parece que esta producción reveló detalles de la carrera de la cantante.

La Diva del Bronx relató sus inicios en la industria del entretenimiento, desde que descubrió su pasión por el baile, hasta que decidió ser actriz cuando quedó cautivada con la actuación de Rita Moreno en el aclamado musical Amor sin Barreras.

A pesar de que JLo ha salido en más de 40 películas y demostrado su talento en la pantalla, muchas de ellas son comedias románticas o han sido producciones que no han recibido buenos comentarios de la crítica especializada, es por eso que se sorprendió cuando empezaron a tomarla en cuenta por su actuación en la película Hustlers.

La actriz mostró el gran trabajo que realizó durante todos estos años para que fuera tomada en serio por la industria, y lo feliz que se sintió cuando fue nominada a un Globo de Oro por su trabajo en dicha cinta, el cual lamentablemente le fue arrebatado por la actriz Laura Dern.

Esta situación le generó inseguridad y baja autoestima a la intérprete de “on the floor”.

“Cuando obtuve Hustlers, fue emocionante. Fue valiente. Tenía sustancia. Y eso es algo por lo que luché en mi carrera. Como productora, uno de mis objetivos es hacer películas que entretengan a la gente pero que también tengan algo que decir”, confesó.

Jennifer también reveló que al ser considerada en los Globos de Oro, varias personas a su alrededor comenzaron a decirle que tenía una oportunidad de ser considerada para los Premios Óscar, por lo que se emocionó y cuando eso no sucedió, terminó muy decepcionada.

“Realmente pensé que tenía una oportunidad. Siento que decepcioné a todos”, dijo. “No dormí bien anoche. Me volví a dormir y soñé que sucedía. Y luego, cuando me desperté, me di cuenta de que era un sueño, confesó.

