JLo iba a ser parte del icónico beso con Madonna y fue reemplazada por XTina

Jennifer Lopez aseguró que protagonizaría el beso junto Madonna y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003, pero Christina Aguilera la reemplazó.

¿Quién lo hubiera pensado? Jennifer Lopez iba a hacer historia al protagonizar el icónico beso junto a Madonna y Britney Spears durante la presentación de los MTV Video Music Awards 2003, pero quien terminó haciéndolo fue nada más ni nada menos que Christina Aguilera, XTina.

Así lo confesó la cantante y actriz de 53 años durante una entrevista para E! News donde además reveló las razones por las que no pudo asistir al evento.

JLo mencionó que fue invitada por Madonna en su presentación e incluso hasta se habían puesto de acuerdo para enseñarlo en su casa y así fue, sin embargo, un compromiso le impidió cantar en los premios y tuvieron que buscar a un reemplazo.

“Estaba filmando una película en Canadá, y nos habíamos reunido, ella, Britney y yo, para hacerlo en su casa y luego, simplemente no pude salir de la película, por lo que no pudimos hacerlo”, dijo.

JLo fue reemplazada por XTina

Fue así que la cantante no protagonizó el histórico momento en la televisión y en su lugar lo hizo Christina Aguilera, quien en su momento reveló que el motivo por el que en vivo no transmitieron por completo su beso con Madonna fue porque las cámaras apuntaron directamente a la reacción de Justin Timberlake, quien en ese momento ya era ex de Britney Spears.

Durante la entrevista, la Diva del Bronx aseguró ser una gran fan de Madonna.

