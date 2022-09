JLo sorprendió a Ben Affleck con la canción de bodas que pensaron 20 años atrás

Jennifer Lopez reveló el tierno y original regalo de bodas con el que sorprendió a su ahora esposo Ben Affleck.

En la última edición de su boletín OnTheJLo, la cantante Jennifer Lopez reveló la increíble sorpresa que dio a Ben Affleck en su boda.

La cantante y bailarina de 53 años, mencionó que hace 20 años, cuando estaban comprometidos y apunto de casarse, ambos hablaron sobre cuál sería su perfecta canción de bodas y llegaron a la conclusión que se trataba de ‘True Companion’ de Marc Cohn, así que para darle un tierno y original regalo de bodas a su amado y por supuesto sorprenderlo, llamó directamente al intérprete para que les cantara la canción mientras ella caminaba por el pasillo del altar.

“Ben y yo hablamos de ‘True Companion’ de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir”, escribió.

Jennifer Lopez también abrió su corazón respecto a lo que sintió al escuchar las emotivas canciones que sonaron en su boda; la cuál una de ellas fue dedicada a los hijos de ambos, quienes a partir de ese momento también se estaba uniendo como familia.

“Mientras caminaba por el pasillo, la primera canción que tocó no fue ‘True Companion’. Era ‘The Things We’ve Handed Down’, una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, algo que en ese entonces solo podíamos adivinar, pero fue la elección perfecta ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata. Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos casando a estos niños en una nueva familia. Fueron las únicas personas a las que les pedimos que nos defendieran en nuestra fiesta de bodas. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno lo hizo”, redactó.

“Cuando el mayor de nuestros hijos terminó su caminata, Marc comenzó ‘True Companion’, una canción que escuchamos juntos por primera vez lo que parecía ser ayer y una eternidad, y la vida vino, extraña, hermosa, misteriosa y divinamente en un círculo completo. Después Ben me dijo que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorable y perfectamente juntos. Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor”.

