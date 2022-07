El equipo de Johnny Depp considera que la moción de Heard para anular el veredicto es “frívola

El equipo de Johnny Depp afirma que el tiempo de Amber Heard para objetar pasó hace mucho tiempo.

El viernes pasado el equipo legal de Amber Heard, liderado por Elaine Bredehoft, presentó una moción en el Tribunal de Fairfax de Virginia para desestimar el veredicto del jurado en el caso de difamación entre ella y su ex marido, Johnny Depp, alegando inconsistencias y pidiendo un nuevo juicio. Mientras que muchos se preguntaron si esto podría significar otro juicio mediático, otros consideraron que la petición de Heard era infundada y sólo un intento de evitar el pago de las indemnizaciones por 10,35 millones de dólares concedidas a Depp.

Parece que los abogados de Depp piensan lo mismo, y este lunes contestaron a la moción de Amber Heard presentando un documento en el que instan a la jueza Penney Azcarate a no desechar el veredicto alegando que la moción de Heard es frívola y descabellada.

Uno de los puntos del expediente de Heard era que había incoherencias en el proceso y que no tenía sentido que los jurados los encontraran a ambos responsables de difamación. El equipo de Depp argumentó que no hay nada incoherente en el veredicto, ya que cada uno de los cargos fue muy específico y fueron explicados a fondo a los jurados.

“El Sr. Depp solicita respetuosamente que el Tribunal deniegue la frívola moción de la Sra. Heard en su totalidad y rechace sus extravagantes peticiones de anular el veredicto del jurado, desestimar la demanda o, como alternativa, ordenar un nuevo juicio”.

Amber Heard también afirma que el Jurado 15 no era quien decía ser. El tribunal convocó a un hombre nacido en 1945 y en su lugar asistió al juicio, que duró seis semanas, su hijo con el mismo nombre. Sin embargo, según los abogados de Depp, si como afirma el equipo de Heard, el miembro del jurado no era claramente la persona convocada, tuvieron mucho tiempo para objetar su identidad durante el juicio. Añadieron que hacerlo ahora es demasiado tarde según los procedimientos legales y no debería tenerse en cuenta para anular el juicio.

En general, la moción de Depp alega que el tiempo de Amber Heard para objetar ha pasado y que ella no ha mostrado evidencia de haber sufrido ningún perjuicio después del veredicto, como afirma su moción: “La Sra. Heard no demuestra ningún perjuicio, y en consecuencia sus argumentos especulativos fracasan”.

Que haya otro juicio o no, depende de la jueza Azcarate, aunque parecía claro que la ya famosa jueza quería que todo este caso terminara. Hace un par de semanas, ambos equipos jurídicos se reunieron para ver si podían llegar a un acuerdo; no fue así. El equipo de Heard quería entonces que se anulara el veredicto y el juez Azcarate les dijo que tendrían que apelar.

Apelar no es una opción para Amber Heard ya que tendría que pagar una fianza por la misma cantidad de dinero que debería pagar a Depp, así que esta moción para anular el veredicto y tener un nuevo juicio es básicamente su única oportunidad, una que parece improbable.

En cuanto a Johnny Depp, parece que las cosas se están arreglando. Este lunes su equipo también llegó a un acuerdo con un gerente de locación que afirma que el actor le dio un puñetazo en el set de la película City of Lies en 2017. Para este caso, Depp nuevamente hizo equipo con Camille Vázquez, y parece que, por ahora, está libre de problemas legales a menos que la jueza Azcarate conceda a Heard su moción para un nuevo juicio.

Historia originalmente publicada en inglés en Cultura Colectiva +

