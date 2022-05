“Johnny Depp era celoso y controlador”: Lo que declaró su exnovia Ellen Barkin en el juicio

Barkin dice que Depp sospechaba de un rasguño que ella tenía en la espalda y en una ocasión le lanzó una botella.

La semana pasada hablamos de Ellen Barkin, una de las exparejas de Johnny Depp que testificarían a favor de Amber Heard en el juicio de demanda por difamación. La también actriz rindió su testimonio ante la corte y declaró que, durante la relación que sostuvo con el actor de ‘El joven manos de tijera’, este fue extremadamente “celoso y controlador”, además de que tenía problemas de ira y con la bebida.

Barkin, de 68 años, tuvo una breve relación que describió como “sexual” con el actor en los años 90. Ella dice que, durante los meses que estuvieron juntos, Johnny Depp “estuvo borracho la mayor parte del tiempo”. Así lo señaló a la corte en un testimonio pregrabado que se reprodujo en la sala:

“¿A dónde vas?”, Barkin dice que el actor la cuestionaba. “¿Con quién vas? ¿Qué estuviste haciendo anoche?”. También describió un episodio en el que ella tenía una pequeña herida que molestó a Depp: “Tenía un rasguño en la espalda que lo hizo enojar mucho, pues él insistía en que había sido resultado de tener relaciones con una persona que no era él”.

La actriz de ‘Animal Kingdom’ dijo que Depp “siempre estaba bebiendo o fumando”, además de consumir otras drogas ilegales. Ambos estuvieron juntos durante la filmación de ‘Fear and Loathing in Las Vegas’, la película de Terry Gilliam de 1998. Ella dice que, en esa época, él le lanzó una botella de vino mientras discutía con amigos, pero que no sabía por qué lo había hecho.

Otra exnovia de Johnny Depp, Jennifer Grey, ha declarado también que el actor era “paranoico y celoso”.

Por su parte, Johnny Depp ha negado tajantemente todas las acusaciones de violencia. El actor ha dicho que Ellen Barkin quería tener una relación más seria pero él no buscaba lo mismo: “Yo no sentía hacia ella lo que ella sentía hacia mí”, dijo. “Supongo que, desde entonces, eso le molestó mucho”.

Las declaraciones de Ellen Barkin vienen a colación, entre otras razones, porque Johnny Depp ha acusado en distintas ocasiones a Amber Heard de haberle sido infiel con James Franco y Elon Musk. Uno de los episodios de violencia que relató Heard en el estrado tiene que ver con la temporada en la que grabó ‘The Adderall Diaries’ con Franco, algo que le habría molestado a Depp y razón por la que, de acuerdo con lo dicho por ella, la pateó en un vuelo de Boston a Los Angeles.

La carrera de Johnny Depp ya estaba acabada, dice su exagente

La antigua agente de Johnny Depp, Tracey Jacobs, dijo durante el juicio que la carrera del actor ya estaba en declive desde 2010. Esto, dijo, debido a su comportamiento poco profesional. Jacobs dice que el uso excesivo de drogas y alcohol de Johnny Depp, además de su tendencia a llegar cada vez más tarde a los sets de filmación, ya había mermado su reputación mucho antes de su relación con Amber Heard.

“A los equipos de producción no les gusta esperar durante horas y horas y horas a que aparezca la estrella”, señaló Jacobs. “Es una comunidad pequeña y eso hizo que dudaran cada vez más en buscarlo hacia el final”.













