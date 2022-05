Johnny Depp: Lo que han dicho sus exnovias sobre él a lo largo de los años

Desde los años 80, Johnny Depp tuvo distintas relaciones con actrices y modelos: esto es lo que ellas han dicho al respecto.

Johnny Depp es uno de los actores más importantes y reconocidos de las últimas décadas; además de sus papeles como Jack Sparrow en la franquicia de ‘Piratas del Caribe’, los protagónicos en varias memorables cintas de Tim Burton y el clásico de los años 90 ‘El joven manos de tijera’, Depp tiene una extensa carrera en el cine, que empezó con ‘Pesadilla en la calle Elm’. Sin embargo, Depp no es solamente conocido por sus actuaciones: también es parte de uno de los juicios más escandalosos de las últimas décadas.

La demanda a su exesposa Amber Heard, a quien acusa de difamación, ha sido tema de conversación y de tabloides a nivel mundial. El juicio ha destapado historias y detalles de la vida privada de ambos, incluyendo las declaraciones de sus exparejas. En el caso de Depp, algunas de sus exnovias lo apoyan incondicionalmente (como es el caso de Kate Moss, quien testificó a su favor, y su exesposa Vanessa Paradis) y otras lo califican como “celoso y paranoico” (como Jennifer Grey y Ellen Barkin, su coestrella en ‘Fear and Loathing in Las Vegas’). Esta es una recopilación de lo dicho por ellas:

Sherilyn Fenn

Johnny Depp y Sherilynn Fenn tuvieron una relación en los años 80. “Mi primer gran papel fue en ‘Cheers’”, dijo ella a The Big Issue en septiembre de 2017. “Y mi primer amor, el pequeño Johnny Depp, me esperaba en la puerta (...) Éramos muy jóvenes, lo conocí cuando yo tenía 19 años y él 21. Salimos durante dos años y medio cuando apenas empezábamos en la industria. Era muy dulce. Fue mi primer amor”.

Jennifer Grey

Antes de la sonada relación de Johnny Depp con Winona Ryder, el actor tuvo una relación con Jennifer Grey. La actriz de ‘Dirty Dancing’ publicó recientemente una autobiografía en la que habla de la temporada en la que vivieron juntos: al principio las cosas iban bien e incluso se comprometieron, pero poco a poco la relación se deterioró. “Empezó a perder sus vuelos de regreso a LA porque se quedaba dormido o, cuando sí venía a casa, se ponía locamente celoso y paranoico sobre lo que yo había estado haciendo mientras él estaba fuera. Yo atribuí esto a su mal humor y a la infelicidad que sentía, se sentía miserable e impotente por no poder irse de ‘21 Jump Street’”.

La actriz terminó su compromiso con Depp justo antes de su cumpleaños 29: él se fue a una junta de trabajo y no volvió. Poco después, él empezó su relación con Winona Ryder, quien además era vecina de Grey en esa época. “Fue la clásica pesadilla de sentirse remplazada, como si nunca hubieras ocurrido, pero en esteroides”.

Winona Ryder

La actriz de ‘El joven manos de tijera’ y hoy Joyce en ‘Stranger Things’ dijo esto en 2016: “Solo puedo hablar desde mi propia experiencia, que fue muy diferente de lo que se dice”, declaró Winona Ryder a Time. “Nunca fue de esa manera hacia mí. Nunca abusivo hacia mí. Solo lo conozco como un chico bueno y cariñoso que es muy protector de las personas a las que ama”.

Kate Moss

La supermodelo Kate Moss tuvo una relación con Johnny Depp de 1994 a 1997. En octubre de 2012 dijo a Vanity Fair que lloró mucho cuando se separaron: “No ha habido nadie que realmente pueda cuidarme. Él lo hizo durante un rato. Creía en lo que él decía. Si yo le preguntaba ‘¿Qué hago?’ él tenía la respuesta. Y eso fue lo que extrañé cuando me fui. Realmente perdí la seguridad de alguien en quien podía confiar. Una pesadilla. Años y años de llorar”.

Ella testificó en el juicio contra Amber Heard a favor de su expareja. Sobre el supuesto episodio en el que él la habría tirado por unas escaleras durante unas vacaciones en Jamaica, ella dice que “él nunca me empujó, pateó ni tiró por las escaleras”.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había una tormenta. Cuando salí del cuarto me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, dijo bajo juramento. “Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, relató Moss.

Ellen Barkin

Ellen Barkin compartió créditos con Johnny Depp en ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ y fue en esa época, en 1998, que comenzaron una relación. Ella testificó a favor de Amber Heard en el juicio de demanda y declaró que Johnny Depp “estuvo borracho la mayor parte del tiempo” y era “celoso y controlador”: “¿A dónde vas?”, Barkin dice que el actor la cuestionaba. “¿Con quién vas? ¿Qué estuviste haciendo anoche?”. Habló además de un episodio en el que ella tenía una pequeña herida que molestó a Depp: “Tenía un rasguño en la espalda que lo hizo enojar mucho, pues él insistía en que había sido resultado de tener relaciones con una persona que no era él”.

Vanessa Paradis

La exesposa de Johnny Depp y madre de sus hijos Lily-Rose y Jack ha dicho que el actor fue el amor de su vida, pero se divorciaron porque ya no eran felices. En 2016, Vanessa Paradis dijo en una carta a TMZ que el padre de sus dos hijos “es una persona sensible y amorosa, y creo con todo mi corazón que todas las acusaciones hechas en su contra son indignantes (...) en todos los años que he conocido a Johnny él nunca ha sido abusivo físicamente conmigo y esto no se parece en nada al hombre con el que viví durante 14 maravillosos años”.

















