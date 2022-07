Detienen a Joseph Quinn en Estados Unidos y policía lo deja ir al descubrir que era Eddie Munson

El actor de Stranger Things relató la divertida anécdota que vivió en el aeropuerto durante su llegada al país norteamericano.

No queda duda de que el personaje de Eddie Munson (Joseph Quinn) se llevó la cuarta temporada de Stranger Things. El impacto que tuvo en los fans de la serie este metalero que defendió a sus amigos al tocar Master of Puppets de Metallica en el Upside Down es indiscutible.

La canción que se estrenó en 1986 rompió récords en pleno 2022 y todo a raíz del emblemático momento que los seguidores de la producción de Netflix ya catalogan como el mejor de toda la serie.

Si bien, Joseph Quinn ya había tenido papeles pequeños en grandes producciones como Game Of Thrones, el de Munson lo llevó a la fama mundial y pasó de ser casi un desconocido, a ser viral en redes sociales.

Por eso no es de extrañarse, que el actor británico fuera invitado al popular programa de Jimmy Fallon The Tonight Show, en donde además de platicar sobre su reciente éxito en Stranger Things, Quinn le contó al presentador la divertida anécdota que vivió durante su llegada a Estados Unidos, en donde los policías de migración lo detuvieron.

“Casi no lo logro”, dijo Quinn. “Me llevaron a, supongo que como podrías llamarlo más a una mazmorra. Y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron a este escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?’ Le dije: ‘En realidad estoy aquí para reunirme con Jimmy Fallon en ‘The Tonight Show’. Y no me creyó”.

Fue hasta que un segundo oficial reconoció que era el actor que interpretaba a Eddie Munson, que lo dejaron pasar.

“Uno de sus colegas lo miró, me miró a mí y dijo: ‘¡Deja a Eddie en paz!’”, dijo Quinn. “Y luego [el colega] dijo: ‘Es Eddie de ‘Stranger Things’’ y él dijo: ‘¿Eres Eddie Munson?’”, relató.

Quinn continuó: “[El hombre preguntó], ‘¿Volverás la próxima temporada?’ Yo dije, ‘No sé’, y él dijo, ‘Mejor tú’, y me dio mi pasaporte”.

Aunque Quinn no era conocido en América hasta su participación en Stranger Things 4, en Reino Unido ya tiene una trayectoria que incluyen programas para la BBC como Dickensian y Strike.

