Joseph Quinn (Eddie Munson) quiere volver en Stranger Things 5 y los fans tienen teorías de su regreso

Los seguidores de la serie han comenzado a especular sobre el posible regreso de uno de los personajes más queridos.

El final de la cuarta temporada de Stranger Things dejó a los fans con algunas preguntas y a solo unos días del estreno de los últimos capítulos, ya han comenzado las especulaciones sobre el desenlace de la producción más vista en la historia de Netflix.

ESTA NOTA TIENE SPOILERS

Sin duda una de las escenas más memorables fue la de Eddie Munson tocando Master of Muppets en el upside down, para distraer a los murciélagos en lo que sus amigos intentaban matar a Vecna.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Gracias a este episodio, la emblemática canción que Metallica lanzó en 1986 ya se colocó en los más escuchado de Spotify, además los seguidores han calificado este momento como uno de los mejores de toda la serie.

A pesar de esto, el final de Munson, interpretado por el actor Joseph Quinn dejó a los fans decepcionados, ya que no se quedaron contentos con la muerte de este personaje y quieren que regrese para la temporada final de Stranger Things.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Incluso el propio Quinn expresó sus deseos de que los hermanos Duffer lo traigan de vuelta en los próximos episodios que se estrenan en 2024, aunque aclaró que él estaba enterado de que su personaje solo aparecería unos cuantos capítulos.

“Los Duffer Brothers me dijeron que estaría en al menos cuatro episodios, pero no me optaron por otra temporada, así que pensé que tal vez si lo hacía bien, podrían invitarme de regreso. ¡Eso no funcionó, claramente! Así que me mataron, pero eso está bien, supongo. ¡Me quitaré el polvo!”, dijo en una entrevista con Variety.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Aunque parece que su historia en la serie está terminada, el actor asegura que la esperanza está en que podría regresar para algunas escenas de Flashbacks.

En otra entrevista, Quinn aseguró que le gustaría volver si es que le dan la oportunidad, y que incluso ha estado pensando en algunas posibilidades de cómo sería su regreso.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

“Joe Keery (Steve Harrington) y yo estábamos discutiendo formas en las que yo podría... tal vez sería como un producto de la imaginación de Gaten (Dustin) o algo así. Como si pudiera haber algún tipo de espacio para algo así, algo un poco sobrenatural”, dijo.

Las teoría de los fans sobre el regreso de Eddie Munson

Los seguidores de la serie han planteado la teoría, la cual plantea que debido a que la muerte de Munson sucedió en el upside down, existe la posibilidad de que regrese Eddie, ya que si Eleven y sus amigos logran derrotar a Vecna, éste no habría fallecido en realidad.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW





Podría interesarte