Joseph Quinn, el actor que da vida a Eddie Munson en Stranger Things 4

Tal vez lo recuerdes por papeles como el de Koner en Game of Thrones, pero su interpretación de Munson en Stranger Things se ganó el corazón de los metaleros nerds.

En Stranger Things 4, la cuarta temporada de la serie de terror de los 80, conocimos a nuevos personajes: a Mike, Will, Justin, Lucas, Max y Eleven se unen otros como Argyle, el nuevo amigo de Jonathan, Chrissy Cunningham, una porrista atormentada por demonios (literalmente) de su pasado y Eddie Munson, un metalero aficionado de Dungeons & Dragons y fundador del Hellfire Club. Si a estas alturas no has visto el Volumen 1 completo no te vamos a spoilear demasiado: solo debes saber que el personaje de Eddie es suficientemente encantador (sí, con todo y que es dealer y todo eso) como para ganarse a los fans de Stranger Things que lo acaban de conocer.

Antes de llegar a la serie de los hermanos Duffer, el actor Joseph Quinn fue Koner en Game of Thrones: un soldado leal a la Casa Stark de Winterfell. Ahora es Eddie, un adolescente que lleva más años de los que debería en la preparatoria, toca en una banda llamada Corroded Coffin (”Ataúd Oxidado”) y usa, permanentemente, un chaleco de mezclilla con un enorme parche de Dio y un pin de W.A.S.P. (definitivamente estamos hablando de alguien de 1986).

En entrevista con Collider, antes del estreno de Stranger Things 4, Quinn describió así a su personaje: “Es un metalero de los ochenta, es un Dungeon Master, es la cabeza del Club Hellfire, que es el club oficial de Dungeons & Dragons en la preparatoria de Hawkins. Está muy dentro y entre las cosas locas de las que no puedo hablar en esta temporada”. Esas cosas “locas” de las que habla Quinn se refieren, en parte, al pánico satánico de los años 80: Eddie Munson representa todo aquello que la sociedad conservadora relacionaba con el demonio. Eran las mismas personas que creían que los Pitufos eran diabólicos y que las canciones de rock y metal tenían mensajes subliminales.

Y sí, en el universo de Stranger Things hay demonios y demogorgones, pero el origen de los monstruos no tiene nada que ver con Black Sabbath ni con Calabozos y Dragones.

Joseph Quinn dijo en entrevista con Entertainment Weekly que, para entrar en personaje, se volvió metalero él mismo: “Escuché mucho heavy metal. Ese fue mi... Dios, es imposible no sonar pretensioso cuando lo dices, pero sí, esa fue mi manera de entrarle”. El actor toca la guitarra desde que tenía siete años y tiene una Gibson SG. “No me consideraría un guitarrista brillante”, dijo. “Pero puedo tocarla. Eso fue muy afortunado porque esos guiones salieron en algún punto de la pandemia y empecé a practicar furiosamente”.

Y, sobre el cabello largo y ochentero de Eddie Munson... él reveló que es una peluca. Y aunque no es real, sí le ayuda a sentirse, inmediatamente, como si fuera otra persona: “Le ayuda mucho al personaje. Es muy útil como actor ponerse algo encima e inmediatamente sentir que estás viendo a alguien más”.

