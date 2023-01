Junji Ito Maniac: Lo que debes saber antes de entrarle a los Relatos japoneses de lo macabro

En Netflix puedes encontrar una colección de cuentos animados de la retorcida mente de Junji Ito. Si nunca has leído al mangaka, te advertimos que sus historias son realmente perturbadoras (y brillantes).

Así como le ha pasado a muchas personas que descubren a Junji Ito, la primera vez que leí Uzumaki me voló la cabeza. “Uzumaki” quiere decir “espiral” y son los espirales la fuente de los horrores en la historia: cadáveres que se retuercen en sí mismos, cabellos que se enroscan y cobran vida propia, espirales que aparecen en rostros humanos y los devoran...

Me aventé las tres partes mientras viajaba en el Metro de la Ciudad de México y, en algún momento, sentí que tenía que ocultar las ilustraciones de sus páginas de ojos ajenos: eran demasiado perturbadoras, demasiado grotescas. Pero tenía que seguir leyendo. Esa sensación que provocan las obras de Junji Ito llegaron, por fin, en una versión animada que (paradójicamente) hará muy felices a los fans: Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Si quieres más recomendaciones de animes perturbadores, échale un ojo a esta lista.

¿De qué se trata Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre?

En Netflix puedes encontrarla como ‘Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro’ y es una recopilación de 20 historias del mangaka japonés, divididas en 12 episodios. Esta adaptación se basa en Junji Ito Masterpiece Collection, una recopilación japonesa de 11 tomos que retoma obras de Junji Ito a través de los años.

Entre otras historias, está la clásica ‘The Hanging Balloons’ sobre gigantescos globos con rostros humanos que aparecen en el cielo... y atraen a las personas hacia sus muertes (en un comentario sobre las altas tasas de suicidio en Japón y el tabú que persiste sobre la salud mental). También hay otras sobre familias perturbadas, espíritus vengativos y cosas tan aparentemente inocentes como un camioncito de helados.

Hay que aclarar que la clasificación de este contenido, según la plataforma de streaming, es MA para audiencias adultas. Contiene desnudez, autolesiones, consumo de alcohol y tabaco y violencia gráfica, además de situaciones que te dejarán con una perpetua sensación de “qué demonios acabo de ver” (para bien, obviamente).

Estas son todas las historias de Junji Ito que se adaptaron para Netflix, en orden de aparición:

The Strange Hikizuri Siblings

The Story of the Mysterious Tunnel

Ice Cream Bus

Hanging Balloon

Four x Four Walls

The Sandman’s Lair

Intruder

Long Hair in the Attic

Mold

Library Vision

Tomb Town

Layers of Terror

The Thing that Drifted Ashore

Tomie: Photo

Unendurable Labyrinth

The Bully

Alley

Headless Statue

Whispering Woman

Soichi’s Beloved Pet





